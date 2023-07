Il y a peu de temps nous pouvions vous parler d'une Edition collector PS5 Marvel's Spider-Man 2 avec un très beau design. À ce moment là nous ne pouvions hélas pas vous communiquer une tarification pour la console. Heureusement une petite semaine plus tard on connait enfin l'information. Ca pique pour ceux qui veulent cette nouvelle PlayStation 5.

PlayStation 5 façon Marvel's Spider-Man 2

Une nouvelle fois c'est grâce à dealabs et l'indétrônable billbil-kun que l'on peut apprendre l'information. La PlayStation 5 collector Marvel's Spider-Man 2 donne son prix. Voyez plutôt :

Le Pack console PS5 – Marvel’s Spider-Man 2 Édition limitée : 659,99 euros en France, 599,99 dollars aux États-Unis

Édition limitée : en France, dollars aux États-Unis La manette sans fil DualSense Édition limitée : 79,99 euros en France et 79,99 dollars aux États-Unis

en France et dollars aux États-Unis Les Façades pour console PS5 Édition limitée : 64,99 euros en France et 64,99 dollars aux États-Unis

C'est tout de même assez onéreux quand on sait que la console seule est au prix de 549 euros et le jeu seul au prix de 69 euros. Ca fait 40 euros de plus pour le design noir et rouge. Si c'est très intéressant pour les collectionneurs ça l'est un peu moins pour ceux qui veulent simplement une PS5 avec un design différent ou même se procurer la PS5 tout court. Par contre, il est important de noter l'existence de simples façades pour ceux qui possèdent déjà une PS5 blanche, c'est un bon compromis qui permet de ne pas trop se ruiner et de personnaliser tout de même la console de la plus belle des façons. C'est en plus la toute première fois que la PS5 propose une manette aux couleurs d'un jeu. Enfin pour mémoire et c'est capital de le savoir, pour avoir une chance de se procurer la dite console il vaut mieux noter dans vos agendas que le début des précommandes a été annoncé pour le 28 juillet 2023. Le pack et les accessoires seront disponibles à partir du 1er septembre, soit plus d’un mois avant la sortie du jeu qui est calée pour le 20 octobre prochain.

Marvel's Spider-Man 2, le jeu PS5 le plus attendu

Sans conteste Marvel's Spider-Man 2 est le jeu PlayStation 5 le plus attendu de l'année. Il promet notamment un scénario plus sombre pour explorer plus en profondeur la personnalité de Peter Parker tout en proposant des mécaniques de combat plus complexes (plus acrobatiques) et de plus grands environnements à explorer comme le quartier de l'East River, de Brooklyn, du Queens et Coney Island. Bref un jeu plus grand et plus profond avec un changement de ton assumé qui se rapproche même de l'horreur à certains moments d'après les dires des développeurs. Réponse le 20 octobre.