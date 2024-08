C'est tout du moins ce que l'on peut retirer d'une déclaration suite à une affaire qui a fait couler beaucoup d'encre. Pas attendu avant 2026 pour l'heure sur PC et PlayStation 5, le Souls-like développé par S-GAME Phantom Blade Zero a fait mauvaise presse malgré lui dans le cadre de la ChinaJoy 2024, un événement s'étant tenu fin juillet à Shanghai.

Phantom Blade Zero fera-t-il finalement des infidélités à la PlayStation 5 ?

Il y a quelques jours, le site Aroged a mis le feu aux poudres en prétendant qu'un développeur de Phantom Blade Zero avait déclaré que « personne ne veut de la plateforme Xbox », sentiment a priori partagé par Game Science, le studio à qui l'on doit Black Myth Wukong. Tous deux comptent pour rappel comme partenaire officiel Sony, sans toutefois qu'un contrat d'exclusivité ait été négocié. Alors que le premier sort le 20 août sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series, le second devrait sortir courant 2026 uniquement sur PC et PS5.

S-GAME, le studio derrière Phantom Blade Zero, a toutefois réfuté de telles allégations en se fendant d'une déclaration officielle. « Nous avons remarqué que quelques sites ont prétendu avoir interviewé un développeur anonyme de notre studio durant la ChinaJoy, qui semble avoir parlé en notre nom de la stratégie et des plateformes relatives à Phantom Blade Zero. Nous souhaitons clarifier la situation : ces propos ne représentent pas les valeurs et la culture de S-GAME. Aucune plateforme n'est pour l'heure écartée concernant Phantom Blade Zero, car nous souhaitons que le jeu soit accessible au plus grand monde ». Entendez donc par là potentiellement une sortie sur PC, PlayStation 5, mais également Xbox Series.

Il faut cependant pour l'heure raison garder, mais l'espoir demeure pour les utilisateurs des consoles de Microsoft. Puisque le titre en question ne devrait pas sortir avant 2026, S-GAME a encore du temps pour explorer l'idée de le sortir sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series. À noter qu'il sera à nouveau présent à la Gamescom 2024 à Cologne en Allemagne du 21 au 25 août, via une démo jouable.

