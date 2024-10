L'une des plus grosses nouveautés de la mise à jour 24.06-10.00.00 PlayStation 5 arrive enfin chez nous après un lancement anticipé réservé aux utilisatrices et utilisateurs américains.

Il y a un mois de cela, la PS5 a reçu une mise à jour très importante avec une amélioration de la gestion de l'audio 3D, de l'interface utilisateur ou encore des chats Party. Dans l'opération, le firmware a cependant rendu inutilisables plusieurs jeux importants, mais le souci a été réglé via un autre patch déployé très rapidement par Sony Interactive Entertainment. Cette update PlayStation 5 a également ajouté une fonctionnalité très attendue, qui arrive enfin dans nos contrées.

Une nouveauté débarque sur PlayStation 5 en Europe et en France

Depuis le mois dernier, les joueuses et joueurs peuvent donc améliorer le rendu sonore de leurs jeux sur PlayStation 5 grâce à la dernière mise à jour 24.06-10.00.00. Une option qui permet d'affiner et de personnaliser son expérience pour notamment « estimer plus précisément la position des personnages et objets dans un jeu, de façon à renforcer l’immersion ». Mais les notes de patch du PlayStation Blog promettaient aussi autre chose : le Centre d'accueil. Un nouvel espace pour là encore customiser à votre guise l'écran principal de votre PS5, avec des widgets ou encore des arrière-plans.

Lors de la mise en ligne de ce firmware PlayStation 5, le constructeur a averti que cette fonctionnalité serait déployée au cours des prochaines semaines dans le monde entier. Et d'après des retours sur ResetERA, ça se confirme. Un membre du forum a posté la capture ci-dessous pour prouver son propos. Évidemment, on s'est empressés d'aller vérifier sur nos machines, mais pour le moment, il n'y a rien. Étant donné que le déploiement est progressif, ça ne devrait vraiment plus trop tarder et peut-être même que certains utilisatrices ou utilisateurs y ont déjà accès. N'hésitez pas à nous le dire en commentaires d'ailleurs.

Ce Centre d'accueil est une version remaniée de l'onglet Explorer disponible actuellement sur PlayStation 5. Grâce à lui, vous allez pouvoir choisir vos propres widgets pour accéder plus rapidement à différentes informations. Cela inclut le stockage disponible sur votre SSD, le niveau de batterie restant dans vos accessoires comme votre DualSense, vos amis qui sont connectés, ou encore des détails sur vos trophées.

Crédits : manustany via ResetERA.

Le Centre d'accueil débarque sur PS5

« Utilisez les préréglages pour modifier la disposition de l’écran et sélectionnez ou réagencez les différents widgets à votre guise. Vous pouvez modifier la taille des widgets pour donner davantage d’importance aux fonctionnalités qui comptent le plus pour vous » précise le PS Blog au sujet de cette nouveauté PlayStation 5. De plus, vous pourrez enfin modifier l'arrière-plan, ce qui était demandé depuis longtemps par les joueuses et joueurs. « Vous pouvez aussi modifier l’arrière-plan de votre Centre d’accueil. Faites votre choix parmi toute une palette de designs, dont certains comportent des effets animés, ou sélectionnez une capture d’écran dans votre Galerie multimédia pour une touche encore plus personnelle ». Nous vous tiendront au courant lorsque le Centre d'accueil sera officiellement lancé en France, mais c'est imminent.

Source : ResetERA.