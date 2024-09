La PlayStation 5 connaît des heures quelque peu étrange ces derniers temps. Elle jongle en effet entre moments glorieux, à l'image du succès rencontré par Astro Bot, et retombées brutales, telles que le bide de Concord ou encore les réactions face au prix de la PS5 Pro. Et, encore une fois, la console s'apprête à subir un contrecoup qui ne plaira pas à tout le monde, après un ajout pourtant bienvenu dans son interface. On vous explique.

La PlayStation 5 bientôt assaillie de contenus indésirables ?

La PlayStation 5 connaît des bouleversements en termes d'interface utilisateur ces derniers temps. Pour le plus grand plaisir de certains, une mise à jour est d'ailleurs en train d'ajouter des possibilités très sympa. De fait, le centre d'accueil permettra, progressivement d'afficher le fond de son choix. Ainsi, les joueuses et joueurs pourront utiliser directement des photos prises en jeu par exemple.

Mais, la bonne nouvelle s'accompagne aujourd'hui d'une moins bonne. De fait, ce patch si attendu par beaucoup contiendrait une mauvaise surprise. De fait, le tableau de bord abandonnera l'artwork du jeu sélectionné et le thème musical associé pour laisser place à une page publicitaire. Plusieurs internautes ont ainsi partager des captures d'écran. Ils donnent ainsi une idée de ce qui attendra l'entièreté des joueuses et joueurs PlayStation une fois la mise à jour complètement déployée.

Pourquoi presque tous mes jeux PS5 affichent-ils maintenant des publicités pleine page en arrière-plan du tableau de bord ? Quand cela s'est-il produit ? Puis-je les désactiver ?

La page du jeu The Last of Us Part 2 fait la promotion de la saison 2 de la série The Last of Us HBO Saison 2 ??

Comme on peut le voir, ce nouvel affichage interroge. Mis en place sans prévenir, il ne peut que surprendre le public. Autant, cela peut paraitre pertinent pour certains événements. Par exemple, le fait de promouvoir la série The Last of Us sur les pages des jeux de la licence lorsque celle-ci a de nouvelles actualités n'est pas absurde. La PlayStation 5 se montrerait ainsi vivante au fil des nouveautés.

En revanche, cette pratique publicitaire risque d'en rebuter plus d'un en s'imposant systématiquement. On peut déjà le voir ici avec Tomb Raider Legend. En sélectionnant le jeu, vous êtes encouragés à vous rendre sur le PlayStation Gear pour du merchandising. Cette décision risque une nouvelle fois de déplaire aux joueuses et joueurs de la PlayStation 5. Elle advient, qui plus est, au même moment que la polémique autour du prix de Horizon Zero Dawn sur PS4. Plus que jamais, la communauté va ressentir le slogan de la marque comme résonnant davantage avec « For the Payers » (« Pour les acheteurs »), plutôt que « For the Players » (« Pour les joueurs »).