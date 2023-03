Alors que les rumeurs autour de l’annonce d’une PS5 Slim enflent depuis ce matin, Sony poursuit sa petite routine l’air de rien. Régulièrement, le constructeur japonais met sa nouvelle console à jour. Parfois ce sont des patchs conséquents, comme celui déployé en ce début de mois qui ajoutait enfin Discord pour tout le monde. D’autres fois, il n’y a aucune nouvelle fonctionnalité avec des updates visant à améliorer la stabilité de la console, à renforcer la sécurité du système ou à corriger des bugs. En ce mercredi 29 mars, une nouvelle mise à jour de la PlayStation 5 est disponible. Voici ce qu’elle apporte.

La mise à jour 23.01-07.01.01 de la PlayStation 5 est dispo

La PS5 se remet à jour. Disponible dès aujourd’hui, l’update 23.01-07.01.01 se téléchargera et s’installera automatiquement au lancement de la console. Rien qui ne viendra brider votre connexion pendant de longues minutes, puisque le patch en question ne pèse que 834 Mo. Pas de nouvelles fonctionnalités ou de changements intéressants, on est encore sur une mise à jour légère. Elle vise davantage à corriger un bug jugé gênant par les quelques joueurs qui ont été affectés plus qu’autre chose. Voici dans le détail les très courtes patch notes de cette update de la PlayStation 5 :

Résolution d’un problème d’affichage dans la Bibliothèque de Jeux qui survenait sous certaines conditions.

Sony n’a pas apporté plus de détails quant aux fameuses conditions évoquées. Il semblerait en revanche que très peu de joueurs PlayStation 5 aient été impactés par ce soucis. L’éditeur japonais avait déployé une mise à jour similaire il y a quelques semaines afin de corriger un souci lié à l’intégration récente de Discord. Pour mémoire, la dernière update majeure de la PS5 a apporté son lot de nouveautés. Elle a par exemple offert plus de flexibilité avec le VRR grâce à la prise en charge du taux de rafraîchissement variable en 1440p. Elle a également ajouté de nouvelles fonctionnalités, comme la possibilité de ne plus avoir besoin de brancher sa DualSense pour la mettre à jour.