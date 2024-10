C'est l'heure du changement pour la dernière console de Sony. Alors que la version Pro approche à grands pas, la PlayStation 5 prépare le terrain sur le modèle standard avec sa nouvelle mise à jour. Ainsi, les anciens utilisateurs et les nouveaux vont pouvoir naviguer autrement sur leur machine. Les joueuses et joueurs ont déjà pu l'expérimenter au Japon et aux États-Unis, et maintenant c'est au tour de la France d'y accéder.

Un centre d'accueil à votre image sur PlayStation 5

La dernière grosse mise à jour de la PS5 a apporté pas mal de petites nouveautés sur la console de Sony. Profil d'audio 3D, charge adaptative pour les manettes et nouveau centre d'accueil, voici les le renouveau apporté. Cependant, la nouvelle interface s'est déployée progressivement à l'internationale, si bien qu'en Europe, les joueurs n'avaient pas encore pu en voir la couleur... jusqu'à maintenant !

En plus des autres nouveautés déjà accessibles, le nouveau centre d'accueil est dès à présent disponible sur PlayStation 5 en France. Il s'agit d'une interface personnalisable à l'aide de widgets. Ainsi, vous pouvez l'adapter selon les éléments que vous souhaitez voir apparaître : amis en ligne, trophées, stockage restant sur la console, batterie de vos accessoires, PS Store, options d'accessibilités... c'est véritablement VOTRE espace.

D'une certaine façon, Sony s'inspire des smartphones avec ce centre d'accueil. La PlayStation 5 propose ainsi un environnement pensé pour les utilisateurs, jusque dans son esthétique. Par exemple, la taille des widgets est adaptable. De même, vous avez le choix entre plusieurs designs, dont certains animés. Vous avez même la possibilité de choisir le fond d'écran depuis les captures d'écran disponibles dans votre galerie multimédia.

Le lancement de cette grosse mise à jour n'a pas été de tout repos. Après avoir “cassé” les jeux, Sony a du redéployer un patch supplémentaire pour régler le problème. Tout est donc rentré dans l'ordre désormais. Un seul point noir reste au tableau, l'ajout des publicités sur l'interface de la PlayStation 5. À vous de nous dire si l'accès au nouveau centre d'accueil est suffisant pour vous faire oublier ces nombreux balbutiements.