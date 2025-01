Les constructeurs sont sans cesse obligés de mettre à jour leur matos pour apporter des améliorations tout au long de leur cycle de vie. Et aussi de corriger des défauts qui n'auraient pas pu être résolus en temps et en heure. Mais souvent, ces nouveautés sont invisibles aux yeux des joueuses et joueurs. Après la version 24.08-10.40.00 du 3 décembre 2024, une nouvelle mise à jour est là pour les consoles PlayStation 5, ce qui inclut la PS5 Pro. Quoi de neuf ? Voici les notes de patch complètes de la version 25.01-10.60.00.

Une nouvelle mise à jour les consoles PS5 et PS5 Pro

Les dernières mises à jour PS5 n'ont pas brillé pour leurs nouveautés bouleversantes, mais ont tout de même apporté des changements confortables voire très confortables. Avec la version 24.08-10.40.00, Sony a enfin amélioré le processus de transfert de données depuis une autre PS5, et amélioré la stabilité lors du transfert de grandes quantités de données comme des captures. Des améliorations qui profitent à la fois aux acheteuses et acheteurs de la PS5 Pro qui peuvent récupérer leur contenu sans tout télécharger, et aux joueuses et joueurs PlayStation 5 qui souhaitent rapatrier leurs contenus ailleurs. Il faut dire qu'avant cela, c'était une vraie plaie et votre serviteur en a d'ailleurs fait les frais.

Avant cela, le volet « Activités » des PlayStation 5 avait également été retouché pour afficher les mentions En cours, Non commencée ou Terminée. Évidemment, comme à chaque fois, le constructeur a saisi cette occasion pour parfaire les performances et la stabilité du logiciel, ainsi que les messages et l'ergonomie de certains écrans. Et ce sont les seuls changements de la nouvelle mise à jour 25.01-10.60.00 disponible sur PlayStation 5 Pro et PS5. La taille maximale du fichier de ce firmware est annoncée à 1,3 Go par Sony. « Cette mise à jour est nécessaire pour le maintien de la conformité du produit. Taille maximale de fichier. La taille de fichiers peut être inférieure à celle des mises à jour effectuées directement par l'utilisateur depuis la console ».

Notes de patch de la version PlayStation 5 25.01-10.60.00

Nous avons amélioré les performances et la stabilité du logiciel système

Nous avons amélioré les messages et l'ergonomie de certains écrans

