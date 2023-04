Sony prépare beaucoup de choses en coulisses. Les rumeurs autour des prochains hardware du côté de la PlayStation 5 sont nombreuses. Le constructeur préparerait en outre une PS5 Pro, un nouveau modèle avec un lecteur de disque détachable, un accessoire pour le Remote Play aux faux airs de console portable et des écouteurs sans-fil destinés à la machine. De leur côté les ingénieurs de Sony planchent également sur des fonctionnalités inédites et des technologies inédites brevetées. L’une d’entre elles pourrait améliorer l’immersion dans les jeux grâce à la DualSense.

Une nouvelle manette PS5 en préparation ?

La manette de la PS5 pourrait bien se pourvoir d'une fonctionnalité des plus intéressantes à l’avenir. Sony a en effet déposé un brevet d'une technologie qui devrait pousser encore plus l’immersion de la DualSense. En plus de proposer le retour haptique et des gâchettes adaptatives, elle pourrait prochainement être capable de changer de température pour s'adapter aux jeux, aux environnements et aux événements affichés à l’écran. En d’autres termes, les joueurs pourraient être capables de ressentir la chaleur si le personnage principal se retrouve au milieu des flammes dans une cinématique, ou même le froid s'il parcourt des terres enneigées comme Kratos dans God of War Ragnarok.

Brevet de la manette PlayStation 5 avec changement de température intégré

L’idée serait également de permettre aux joueurs d’avoir la main sur contrôle de la température afin qu’ils puissent la baisser ou l’augmenter si elle ne leur convient pas. Pour donner vie à une telle fonctionnalité, le constructeur s’appuierait alors par une sorte de gel qui remplacerait le châssis en plastique. Cela nécessiterait donc une nouvelle version de la DualSense, que l'on verrait bien accompagner la fameuse PlayStation 5 Pro dont on entend tant parler. Encore faut-il que la technologie soit réalisable d'ici sa sortie. Si l’idée peut être saluée, la question de son impact sur la batterie se pose. Les manettes de la console sont en effet réputées pour leur manque d’autonomie, notamment la DualSense Edge. Sony réfléchit en tout cas à de nouvelles façons pour toujours plus pousser l’immersion des joueurs. Reste maintenant à voir si ce brevet donnera vie ou non à une nouvelle manette.