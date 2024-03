Une nouvelle mise à jour PS5 est disponible depuis le 13 mars 2024. Grâce à cette update, le son qui sort de la manette est meilleur. La capture avec le micro, situé à l'intérieur de la DualSense, est également plus précise en raison de l'amélioration de l'annulation du bruit. Sony utilise en effet l'IA pour supprimer l'audio des jeux et le bruit des boutons. En outre, il est désormais possible de régler la luminosité de l'indicateur de la console, ou même de guider un utilisateur à travers le Partage d'écran avec des options additionnelles. Mais d'autres changements sont à prévoir sur PlayStation 5.

Cette fonctionnalité PlayStation 5 tant attendue a leaké

Comme pour ses précédentes consoles, Sony a à cœur de faire évoluer sa PlayStation 5. L'interface n'est d'ailleurs plus la même qu'en 2020. En dépit de toutes les nouveautés, pour l'instant, la firme japonaise n'a jamais fait revenir une fonctionnalité pourtant réclamée par la communauté. Pouvoir installer son propre fond d'écran sur l'écran d'accueil. Eh bien visiblement, c'est enfin sur le point de changer dans les prochaines semaines.

Le youtubeur Mystic a partagé une vidéo qui dévoile une interface inédite en bêta test pour la PlayStation 5. Et celle-ci comporte un changement majeur au niveau de l'onglet « Explore », que l'on trouve avant celui du PlayStation Store. Vous ne le voyez pas ? C'est « normal » car il s'avère que ce n'est disponible qu'aux États-Unis, et même pas au Canada. On ne comprend pas pourquoi, mais c'est comme ça pour le moment.

Pourquoi cet onglet « Explore » est important ? Car avec l'un des prochains firmwares de la PlayStation 5, il sera enfin possible de changer de fond d'écran. Mais uniquement à cet endroit... Si vous passez sur un autre onglet comme celui où sont enregistrés les vidéos et les screenshots, votre image personnalisée disparaitra. Une restriction qui réduit à néant l'intérêt d'avoir un fond d'écran customisé. On ne sait pas si cette limite est amenée ou non à sauter, mais elle est bien là.

En plus d'afficher l'image de votre choix, cette partie de l'interface utilisateur PlayStation 5 permet surtout de regrouper plusieurs informations intéressantes ensemble. Par exemple, on peut voir très clairement le niveau de batterie de la DualSense ou d'un périphérique comme le casque Pulse Elite. On a également un aperçu de l'espace de stockage de la console, de sa liste de souhaits, du rang de trophées. L'activité de vos amis apparaît aussi à cet endroit.