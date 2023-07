Contactez vite votre banquier ! Un autre jeu PlayStation 5 a manifestement choisi d'arriver au même moment qu'un paquet d'énormes titres comme Marvel's Spider-Man 2. Une exclusivité PlayStation qui se dévoile encore davantage grâce à des détails de l'ESRB. L'organisme de classification américain qui évalue tous les jeux vidéo avant la sortie. Mais également à travers une nouvelle fuite du désormais célèbre Tom Henderson.

La fenêtre de sortie d'une exclu PlayStation 5 et PC a leaké

La rentrée 2023 va faire très, très mal en termes de sorties jeux vidéo et sur toutes les plateformes. Dès le mois de septembre, on aura la version PlayStation 5 de Baldur's Gate 3, Mortal Kombat 1, Starfield, Cyberpunk 2077 : Phantom Liberty ou encore PayDay 3. Et ce n'est que le début car au mois d'octobre, ce sera la même chose voire pire pour le portefeuille. Il faudra en effet peut-être faire des choix entre Marvel's Spider-Man 2, Alan Wake 2, Forza Motorsport, Super Mario Bros Wonder, The Lords of the Fallen, Assassin's Creed Mirage... tout en sachant que le planning n'est pas figé.

Selon l'insider Tom Henderson, qui a eu accès à un document confidentiel, une nouvelle exclusivité PlayStation 5 et PC débarque également en octobre 2023. Il s'agit du TPS Helldivers 2 d'Arrowhead Games Studios. Dans le cadre d'un partenariat avec des créateurs, Sony aurait donné pour consigne de « mentionner que le jeu sortira en octobre ». Cependant, aucune idée de la date exacte malheureusement. Début, milieu ou fin ? Dans tous les cas, si ça se vérifie, le jeu va forcément être pris en étau par la dizaine de sorties prévues le même mois.

Helldivers, qui est jouable sur PlayStation 5 via la rétrocompatibilité, est un shooter dans lequel on doit coopérer pour enrayer la menace insectoïde. Un soft Starship Troopers non officiel qui a été très bien accueilli par les joueurs. Autant sur console que sur PC. Cette suite reprendra l'ADN et les mécaniques de la franchise, mais avec un changement majeur. D'un twin stick shooter en vue de dessus, on passe donc à un jeu de tir à la troisième personne.

Ca va saigner !

La description d'Helldivers 2 sur PlayStation 5 et PC donne le ton, ça va saigner et il n'y aura pas que des insectes. « C'est un jeu d'action dans lequel les joueurs endossent le rôle de soldats qui essaient de gagner une guerre intergalactique. Dans une vue à la troisième personne, les joueurs utilisent des pistolets, fusils d'assaut et de sniper, des lance-flammes, des tourelles, grenades et des lance-roquettes pour tirer et tuer des ennemis (robots, cyborgs, insectes géants etc.). Les combats sont ponctués par des coups de feu réalistes, des cris de douleurs et des éclaboussures de sang. Certaines zones montrent des éclaboussures de sang et des cadavres démembrés. Les joueurs peuvent continuer à attaquer sur les ennemis morts pour plus de sang et des démembrements supplémentaires. Il est également possible de tirer et tuer des civils lors de missions de sauvetage ».

Rien ni personne ne sera épargné dans cette nouvelle exclu PS5. Les civils peuvent être abattus et les joueurs peuvent s'entretuer. Le friendly fire, le tir ami, sera encore une mécanique à part entière de l'expérience Helldivers 2. Rendez-vous en octobre pour déclarer la guerre aux arachnides !