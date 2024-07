Un jeu viral et ultra apprécié a leaké sur PlayStation 5 et ils pourrait bien débarquer très prochainement. De quoi assurément faire plaisir aux fans qui n'attendent que ça.

Les bons jeux, il y en a un paquet, que ce soit sur PC, PlayStation 5, Xbox Series ou même Nintendo Switch. Mais ceux qui arrivent à créer le buzz à leur sortie sont beaucoup moins nombreux. Ce qui est amusant, c’est que ce sont souvent des jeux qui ne paient pas de mine de prime abord qui finissent par faire beaucoup de bruit. Among Us, Valheim, Lethal Company… des jeux qui sont tous devenus viraux à un moment ou à un autre. L’année dernière, c’est un party game complètement déjanté qui a cartonné et énormément fait parler de lui.

Un jeu viral arrive bientôt sur PlayStation 5, plus de place au doute

Difficile d’être passé à côté de Party Animals l’année dernière, un party game hilarant où la physique complètement claquée des personnages que l’on incarne fait tout le travail. À l’instar de Human Fall Flat ou encore Gang Beasts, dans Party Animals, nos animaux semblent complètement désarticulés, ce qui aura raison de vous assurément. Fou rire garanti. Le jeu est sorti en septembre 2023 et s’il était question d’une version Switch, PS5 et PS4 au moment de son annonce, un deal avec Microsoft et son Xbox Game Pass a finalement changé les projets. Pour l’heure, Party Animals n’est pas dispo sur les consoles de Sony, mais ça pourrait bien changer prochainement.

Repéré par un utilisateur de Reddit, une fiche du jeu a été momentanément créée sur le PlayStation Store, une version PlayStation 5 plus précisément. Depuis, la page du magasin a été supprimée, mais Internet n’oublie jamais puisqu’elle est encore sauvegardée dans le cache de Google à l’heure où ces lignes sont écrites, et immortalisée ci-dessous.

La page du PS Store désormais supprimée ©Gameblog

Party Animals pourrait donc bel et bien débarquer sur PlayStation 5 d’ici peu. Impossible de dire si une version PS4 est aussi prévue, mais ce qui est sûr, c’est que l’accord avec Xbox semble prendre fin prochainement et que le jeu se rapproche des consoles de Sony. Reste maintenant à avoir une officialisation et savoir quand le jeu arrivera.

Pour le moment, Party Animals n'est disponible que sur PC et Xbox Series.

Source : PlayStation Store (page supprimée depuis)