Les jeux gratuits font désormais partie de notre quotidien, et l’on ne parle pas ici de tous ceux qui sont offerts sur Steam ou sur l’Epic Game Store par exemple. On mentionne surtout les free-to-play qui sont maintenant de bons gros jeux parfois même plus généreux que certains titres payants. On en trouve partout, que ce soit sur PS5, Xbox Series, Switch ou PC. Prochainement, c’est d’ailleurs sur PlayStation 5 qu’un tout nouveau jeu gratuit va débarquer. Un nouveau géant parmi les mastodontes déjà bien en place comme Genshin Impact, Honkai Star ou encore Tower of Fantasy.

Un jeu gratuit déjà grandement apprécié arrive sur PlayStation 5

Déjà dispo sur mobile et PC, Wuthering Waves débarquera bientôt sur PlayStation 5. Une arrivée événement pour l’un des plus gros gacha actuels. Un jeu qui emprunte énormément à Genshin Impact. Que ce soit l’esthétique ou les mécaniques quelque peu similaires sur plusieurs aspects. Toutefois, Wuthering Waves a pour lui plusieurs choses d’unique ce qui explique surement pourquoi il est déjà très apprécié, et très suivi, sur PC et mobile.

Il ne serait pas étonnant qu'il se trouve rapidement un public sur PlayStation 5. Déjàç, le jeu offre une grande liberté. Un vaste monde ouvert à découvrir à l’instar de Genshin Impact, mais également des outils de terrain pour profiter de la verticalité à l’aide d’un grappin par exemple, ou des mouvements spéciaux utiles en exploration. À cela s’ajoute surtout une mécanique qui peut rapidement devenir addictive, la possibilité de capturer les monstres et boss rencontrés pour renforcer son équipe de personnages.

La plupart des créatures que l’on combattra lâcheront des échos de rareté différente que l’on pourra utiliser en combat. Tank, attaquant, magicien, support… tous les archétypes sont là tout comme une flopée de statistiques pour les amoureux d’optimisation. Rien n’est laissé au hasard encore une fois. Une recette qui a très bien fonctionné sur PC et mobile et qui trouvera donc bientôt le chemin de la PS5. Mais si Wuthering Waves arrive bien sur PlayStation 5, il n’a cependant toujours pas de date de sortie. Le jeu sera jouable au prochain salon ChinaJoy qui se tiendra à Shanghai à partir du 26 juillet prochain. Peut-être que l’on en saura davantage à ce moment-là.