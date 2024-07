C'est l'été, et c'est le moment idéal pour découvrir des jeux gratuitement. Outre les jeux offerts via Prime Gaming, GOG ou encore Steam, Sony permet également de découvrir des démos sur PlayStation 5 et PS4. C'est l'occasion de voir si un jeu est fait pour nous ou non. C'est justement le cas ici avec une bêta-test qui fait vraiment plaisir.

La PlayStation 5 fait plaisir pour l'été

Les fans de la série Inazuma Eleven ont de quoi se réjouir. La démo de bêta test de Inazuma Eleven: Victory Road est désormais accessible sur PlayStation 5, PS4 et Steam, offrant aux joueurs une première occasion de découvrir ce nouveau titre très attendu. Inazuma Eleven, une série de jeux vidéo de rôle axée sur le football, a captivé les joueurs depuis ses débuts grâce à son mélange unique de stratégie, de sport et de narration riche. Victory Road promet de continuer cette tradition en introduisant de nouvelles mécaniques de jeu et une histoire captivante. Tout en restant fidèle à l'esprit de la franchise.

La démo bêta test ( sur PlayStation 5, PS4 et PC) permet aux joueurs d'explorer certains aspects du jeu avant sa sortie officielle. Ils peuvent essayer différentes équipes, tester les nouvelles fonctionnalités et donner leur avis sur l'expérience de jeu. Cette phase de test est cruciale pour les développeurs afin de recueillir des retours précieux et d'ajuster le jeu en conséquence avant son lancement définitif.

Du foot mais différent de EA FC

Les joueurs ont la possibilité de choisir parmi une vaste sélection de personnages, chacun possédant des compétences uniques. Ils peuvent entraîner leurs personnages pour améliorer leurs statistiques. Et leur faire apprendre de nouvelles techniques, permettant de créer une équipe véritablement personnalisée et performante.

Le jeu propose des matchs de football où la stratégie et le timing sont cruciaux. Les joueurs peuvent utiliser des techniques spéciales pour prendre l'avantage sur leurs adversaires, ajoutant une dimension spectaculaire et tactique aux rencontres. Bref, que du bon sur PlayStation 5 et PS4.

La disponibilité de la démo sur PS5, PS4 et Steam montre l'engagement des développeurs à offrir une expérience multiplateforme. Les joueurs sur console et PC peuvent tous participer à cette phase de test, assurant ainsi une large base de retours et d'améliorations potentielles.

Pour accéder à la démo, il suffit de se rendre sur le PlayStation Store , pour la PlayStation 5 et la PS4; ou Steam, et de télécharger la version bêta de Inazuma Eleven: Victory Road.

Source : PS Store