C'est via un article sur le PlayStation.Blog que nous apprenons la bonne nouvelle : après plusieurs mois de travail en commun, Discord passe au niveau supérieur sur la PlayStation 5 s'agissant de son intégration. Voici ce qui se profile très bientôt.

Un nouveau pas franchi pour l'intégration de Discord sur PS5

Depuis l'année dernière, les joueurs PlayStation 5 peuvent profiter de Discord en rejoignant des chats vocaux. Mais la manière de faire n'est pas bien pratique, demandant de passer par l'application mobile ou un PC. Tout cela sera bientôt de l'histoire ancienne, Sony déployant une mise à jour permettant d'enfin intégrer directement Discord sur la console. Vous pourrez ainsi bientôt rejoindre un serveur ou envoyer des messages privés directement depuis le tableau de bord de la PS5.

Tout vient cependant à point à qui sait attendre. Cette mise à jour sera déployée progressivement dans les différentes régions du monde. Elle arrivera en premier au Japon et en Asie, puis en Europe, Australie, Nouvelle-Zélande, Moyen-Orient, et enfin États-Unis et Canada. Une fois disponible dans votre région, il faudra obligatoirement mettre à jour la PlayStation 5 dans sa dernière version logicielle. Discord oblige, il sera également nécessaire de lier la console à un compte, voire en créer un le cas échéant.

Comment utiliser Discord sur PlayStation 5 ?

Une fois l'intégration Discord pleinement actée sur votre PlayStation 5, voilà comment l'utiliser sur Discord. « Cela prendra la forme d'un onglet sur le tableau de bord, au sein du centre de contrôle. De là, vous pourrez choisir un serveur ou un groupe privé que vous souhaitez rejoindre. Ensuite, vous n'aurez qu'à sélectionner votre canal vocal préféré. Vous aurez alors accès à plus d'informations, comme par exemple qui est déjà présent sur le chat vocal. Vous recevrez également une notification directement depuis la PS5 quand un autre utilisateur Discord vous appelle, pour le rejoindre immédiatement », indique Sabrina Meditz, directrice de la gestion des produits de PlayStation.

Alors que les Xbox Series profitent d'une pleine intégration de Discord depuis novembre 2022, la PlayStation 5 rattrape ainsi ses concurrentes sur ce terrain. Certaines fonctionnalités manqueront cependant encore à l'appel, comme la possibilité de streamer sa partie à ses amis Discord depuis la console. Mais, comme on dit, tout vient à point à qui sait attendre.