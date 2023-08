Plus tôt cette semaine, l'annonce du déploiement limité de la bêta du service de cloud gaming pour la PlayStation 5 a ravi certains utilisateurs de la console. Si cette information était déjà enthousiasmante, nous avons désormais davantage de détails grâce à un insider reconnu, Tom Henderson, d'Insider Gaming. Peut-on s'attendre à une date de sortie ? C'est ce que nous allons découvrir.

Le projet Cronos de la PS5

Baptisé en interne "Projet Cronos", cette nouvelle architecture de streaming ambitionne de proposer une expérience PlayStation 5 assez inédite, qui devrait marquer une étape cruciale dans la progression de Sony sur ce marché florissant. Dans ce cadre, une mise à disposition globale, pour le monde entier, est-elle imminente? Selon Henderson, la réponse est oui. Il affirme que Sony lancera pleinement le service de cloud gaming de la PlayStation 5 au cours de l'exercice fiscal 2023, s'achevant le 31 mars 2024. Comme précisé antérieurement, ce service sera exclusivement réservé aux abonnés PS Plus Premium.

D'après les sources de l'insider, on comprend que le développement de tout ceci puisse avoir commencé il y a plusieurs années (5 ans, visiblement) car ce fut un véritable casse tête pour Sony. En cause ? La complexité entourant le SSD de la PS5. Malgré sa rapidité, il a posé vraisemblablement quelques défis techniques à surmonter. Pour ceux qui aiment la technique et souhaitent comprendre comment cela va fonctionner, des sources ont indiqué que Sony disposerait d'un total de 28 centres de données répartis dans 15 métropoles pour le déploiement du service de streaming.

Une belle évolution pour la PlayStation 5

Jusqu'à présent, avec le cloud gaming sur la console, les joueurs étaient limités aux jeux du catalogue PS4 sans nécessité d'installation. Bientôt, les abonnés PS Plus Premium pourront également accéder aux titres PS5. Selon le blog de PlayStation :

Lors du lancement de cette fonction, le streaming de jeux PS5 compatibles via le cloud sera accessible directement depuis votre console PS5. Cela signifie que, en tant que membre Premium, plonger dans vos jeux favoris sans les télécharger au préalable sur votre PS5 n'aura jamais été aussi simple

Il est néanmoins essentiel de rappeler que l'abonnement PS Plus Premium est impératif pour accéder à ce service. Représentant le forfait le plus coûteux du PlayStation Plus, son prix s'élève à 16,99 euros par mois, 49,99 euros par trimestre ou 119,99 euros par an. Un prix à payer pour bénéficier en avant-première des nouveautés Sony. Cela risque de susciter bien des jalousies, car pouvoir lancer un jeu sans avoir à le télécharger est très tentant. C'est un gain de temps considérable.