Autant on s'attendait à ce que ça démarre mal, autant on ne pensait pas que ce serait aussi catastrophique. Une des dernières exclusivités PlayStation 5 rencontre un insuccès tel qu'il va marquer les annales, en tout cas sur PC. Non seulement le public n'a pas été au rendez-vous au lancement, mais, en plus, il continue de fuir depuis. S'il ne parvient pas à relever la barre, le jeu de Firewalk Studios a du souci à se faire.

Un échec qui ne passe pas inaperçu pour cette exclu PlayStation 5

D'une exclusivité PlayStation 5 à une autre, c'est le jour et la nuit. Alors que Black Myth Wukong explose des records, Concord traverse un véritable trou noir sur PC. La grande exclusivité multijoueur de la PS5 essuie les pots cassés d'une communication qui sentait le roussi dès le début. De fait, les joueurs avaient exprimé très tôt leur mécontentement face au jeu.

Ainsi, les chiffres au lancement sur Steam sont proches du néant. Avec un pic à 697 joueurs le 23 août, jour de la sortie, Concord a réuni encore moins de monde que Le Seigneur des Anneaux : Gollum. Pour un jeu multi, on peut dire que c'est une prouesse. Autant dire que les serveurs n'ont pas surchauffé et que cela ne risque pas de changer compte tenu de la faillite enclenchée avec seulement 137 connexions enregistrées ce matin.

Capture d'écran du 26 août 2024.

Comme quoi, même en pariant sur un style à la Gardien de la Galaxie, le public ne s'est pas laissé séduire par Concord. Il faut dire que l'exclusivité console PlayStation 5 a misé sur une stratégie qui faisait débat depuis un moment. En imposant le recours au PSN sur PC, elle s'est littéralement tirée une balle dans le pied.

Le studio avait tant bien que mal essayé de rassurer les joueurs. Maintenant, ce sont les équipes qu'il va sans doute falloir rassurer. Dans une ère où les fermetures sont devenues monnaie courante dans l'industrie du JV, un tel échec peut coûter cher au studio. On se souvient comment Arkane Austin s'est effondré après le massacre Redfall. Croisons les doigts pour que Firewalk parvienne à encaisser ce coup dur si Concord n'arrive pas à relever la barre, ne serait-ce que sur PlayStation 5.