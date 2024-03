Si vous possédez une PS5, alors dès aujourd'hui, vous avez l'occasion d'essayer deux jeux... gratuitement. Et attention, on n'a pas affaire à des petites productions.

Il arrive qu'on traverse des périodes où on a envie de faire des économies. Le jeu vidéo, ça coûte cher, c'est un fait. Même si on a les moyens de se payer une console next gen, on ne souhaite pas forcément dépenser des sommes astronomiques dans des grosses productions AAA. Si vous êtes dans ce cas, alors on a une bonne nouvelle pour vous. Dès aujourd'hui, c'est-à-dire le 29 mars, vous pouvez essayer deux beaux titres sur votre PlayStation 5, et ce, sans frais supplémentaires.

Deux jeux à tester sur PlayStation 5

On commence avec Stellar Blade, la future exclusivité PS5 qui est attendue pour le 26 avril 2024. Cette dernière s'est dévoilée à de nombreuses reprises via des trailers, et à chaque fois, l'excitation de la communauté était au rendez-vous. C'est surtout son gameplay qui fait l'objet des convoitises. Et si vous désirez en avoir un avant-goût avant la sortie, c'est possible. Dans la journée, une démo va être déployée, vous permettant de faire vos premiers pas aux côtés d'Eve, le personnage principal. Au vu de l'attente qu'il y a autour du jeu, ça va sûrement se bousculer au portillon.

Pour être plus précis, la démo sur PlayStation 5 sera accessible à partir de 15h00. Elle vous laissera découvrir une portion de la première section du jeu. « La démo prend place dès le début du jeu lorsque Eve, un membre de la 7ème escouade Airborne, est envoyée sur Terre dans le but de reprendre la planète des griffes des Naytiba, jusqu’au premier combat de boss », nous avait dit le réalisateur Kim Hyung Tae sur le PlayStation Blog. On peut dire que ça met l'eau à la bouche. En sachant qu'on pourra transférer les données de sauvegarde de notre démo dans notre copie du titre le jour J.

C'est au tour de Cyberpunk 2077

L'autre jeu qu'il est possible de faire gratuitement sur PlayStation 5, mais aussi Xbox Series, c'est Cyberpunk 2077. Vous avez le weekend entier pour le tester, sans avoir besoin de faire chauffer la carte bleue. C'est une opportunité en or, étant donné qu'on parle quand même d'un grand jeu. Alors oui, il a eu un lancement chaotique, c'est un fait. Néanmoins, depuis, il s'est largement remis sur pied grâce à un suivi régulier de CD Projekt Red. Toutes les mises à jour qu'il a reçues sont d'ailleurs disponibles dans cet essai gratuit. On pouvait s'en douter, mais c'est toujours bien de le préciser.

Mais vous l'avez remarqué, on parle bien d'un essai entièrement gratuit sur PlayStation 5. En effet, contrairement à d'autres jeux accessibles gratuitement pendant tout le weekend, Cyberpunk 2077 est un cas assez particulier. Pour cause, vous pouvez bien y jouer sans débourser le moindre centime, mais seulement pour cinq heures. Une fois que le compte-à-rebours arrive à zéro, il faudra l'acheter pour pouvoir continuer l'aventure. Bon, ça reste un joli cadeau, mais il ne sera juste pas possible d'aller jusqu'au bout en quelques jours.