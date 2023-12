Les cartes cadeaux PlayStation sont disponibles en promo juste avant Noël. Parfait pour les cumuler avec les réductions du PS Store et acheter ses jeux PS5 et PS4 encore moins chers.

Les jours défilent à une vitesse folle et Noël approche à très grands pas. Beaucoup d’entre vous (nous) s’attèlent à terminer leurs cadeaux de dernière minute tant bien que mal. Pour celles et ceux en mal d’inspiration ou qui ne sont pas parvenus à trouver leurs jeux en magasin, il existe une solution toute simple pour faire plaisir aux joueurs PS5 et/ou PS4 : une carte cadeau à activer sur le PSN. Grâce à elle, ils pourront se faire plaisir directement sur la boutique en ligne où de très grosses promos sont actuellement disponibles jusqu’au début janvier et sur des productions importantes de l’année. Bonne nouvelle, les codes PlayStation sont en réduction juste avant le jour J.

Les cartes cadeaux PlayStation en promo

Dernière ligne droite pour les achats de Noël. Si beaucoup vont se tourner vers des cadeaux matériels, le numérique prend de plus en plus d’ampleur. Certains demandent par exemple des abonnements PS Plus ou des cartes cadeaux pour profiter directement des jeux sur leurs consoles ou des réductions sur le PlayStation Store. Actuellement, la boutique propose des promotions importantes sur plus de 5000 jeux PlayStation 5, PS4 comme PSVR. On retrouve des ristournes sur Call of Duty Modern Warfare 3, Diablo 4, Alan Wake 2, Assassin’s Creed Mirage, FF16 ou en Elden Ring pour ne citer qu’eux. Et grâce aux promos sur les cartes PSN il sera possible de les acheter encore moins cher.

Jusqu’au 27 décembre 2023 à 13h00, Eneba vous propose d’acheter un bon de 20€ à seulement 16.99€, sachant que vous pouvez en prendre autant que vous le souhaitez. Ces codes à rentrer sur son compte PlayStation sont donc bien moins chers qu’à l’accoutumée et représentent une valeur sûre pour faire plaisir à un joueur. Autant dire qu’on ne trouvera pas de meilleure offre juste avant Noël. Mieux vaut donc ne pas tarder pour être sûr de pouvoir optimiser au mieux les offres de fin d’année sur le PS Store, sachant que les codes crédités sur votre compte PlayStation 5 ou 4 sont conservés à vie.

Envie de profiter de ces offres ? C’est simple comme bonjour, vous n’avez qu’à suivre la procédure suivante :