S'inspirant également de la concurrence, PlayStation offre aussi des cadeaux. Pour les fêtes de fin d'année, à l'instar de la plateforme de Valve, Steam, les utilisateurs ont droit à quelques petits cadeaux pour rendre la célébration encore plus joyeuse. C'est ce que l'éditeur/constructeur nomme la Saison des Jeux.

PlayStation vous fait de petits cadeaux

Du 5 décembre 2023 au 5 janvier 2024, les amateurs de PlayStation auront une occasion unique de personnaliser leurs profils. Sans nécessiter d'abonnement à PlayStation Plus, les joueurs pourront obtenir de nouveaux avatars pour leurs consoles PS5 et PS4. Ces avatars, célébrant certains des jeux les plus populaires disponibles sur PlayStation Plus, incluent des titres tels que Ghost of Tsushima, Tom Clancy’s Rainbow Six Siege (disponible via Ubisoft+ Classics), Final Fantasy VII Remake, et d'autres. Que du bon dans la liste.

Pour accéder à cette offre, les joueurs doivent se rendre sur le site web de PlayStation Plus ou consulter la page Saison du jeu PlayStation depuis leur console PS5 ou PS4. Là, ils pourront obtenir un code d'activation du service, valable pendant la période promotionnelle. Ce code est essentiel pour profiter de cette offre spéciale. Le but est surtout d'ajouter une touche personnelle et unique à votre expérience. Vous pouvez aussi retrouver le code directement ci-dessous :

La saison des jeux est de retour

Durant cette période, les membres du PS Plus pourront gagner 50 points bonus pour le programme de fidélité PlayStation Stars en installant et lançant l’un des nouveaux jeux. De plus, ceux qui n'ont pas d'abonnement actif ou qui se sont récemment désabonnés auront l'occasion de profiter d'un weekend de jeu en ligne gratuit les 9 et 10 décembre. Ainsi, l'accès aux fonctionnalités multijoueurs de vos jeux préférés sera disponible sans nécessiter un abonnement PS Plus, permettant aux joueurs de se connecter avec leurs amis.

Notons enfin que qu'entre le 12 et le 17 décembre 2023, des tournois PlayStation Tournaments seront organisés sur des titres tels que EA Sports FC 24, NBA 2K24, Madden NFL 24 et MLB The Show 23. Ces compétitions seront exclusives aux membres de PS Plus, quel que soit le type d'abonnement. Les participants auront l'opportunité de gagner un abonnement PlayStation Plus Premium ou Extra et pourront également participer à un tirage au sort pour tenter de gagner une PS5 édition numérique.