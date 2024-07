La mise à jour PS5 de juin 2024 prépare l'arrivée de l'intégration de Discord. Une fonctionnalité réclamée par les joueuses et joueurs qui n'était disponible que partiellement. Actuellement, on peut avoir une conversation sur la plateforme de VoIP et de messagerie sur PlayStation 5, mais il faut d'abord démarrer une discussion sur smartphone par exemple, puis la transférer sur sa console. Une solution de dépannage qui n'est pas des plus ergonomique pour l'instant. En secret, Sony Interactive Entertainment semble également développer une autre nouveauté.

Le retour de vieux jeux avec cette fonctionnalité PlayStation 5 ?

Le patch 24.04-09.40.00 du mois dernier sur PlayStation 5 est donc un préambule au lancement de Discord dans sa version complète. Une excellente nouvelle qui permettra aux joueuses et joueurs d'interagir avec des amis qui ne sont pas nécessairement sur PS5. Mais le constructeur pourrait avoir une surprise qui intéressera probablement encore plus de monde. Selon le journaliste Jeff Grubb, la rétrocompatibilité PS3 arrive sur PlayStation 5. D'après ses dires, la société japonaise travaille sur cette fonctionnalité depuis un « certain temps ». D'ailleurs, l'annonce aurait déjà dû être faite si l'on en croit ses informations.

Ce serait clairement un ajout bienvenu. À ce jour, la rétrocompatibilité des jeux PS3 existe sur PlayStation 5, mais seulement en streaming. Qui plus est, ce n'est pas gratuit puisqu'il faut un abonnement au PlayStation Plus Premium. Cependant, il y aurait une limite comme pour les jeux PS2. Ainsi, il serait toujours impossible d'insérer ses anciennes galettes pour profiter des titres acquis par le passé. Malheureusement, il faudra donc sans doute repasser à la caisse. En tout cas, cette fonctionnalité semble bien en route si l'on se réfère à une découverte de Respawnfirst. Mark Cerny, l'architecte de la PlayStation 5, a récemment déposé un brevet en 2024 qui testerait la rétrocompatibilité dans des conditions bien spécifiques.

Le brevet décrit un système qui pourrait tourner dans un mode spécial, conçu pour supporter des variations dans le fonctionnement des logiciels. En résumé, l'idée serait que d'anciens jeux puissent être jouables sur PlayStation 5 sans rencontrer de problèmes. Un rapport avec l'architecture très particulière de la PS3 et de son processeur Cell, qui a causé de nombreux soucis aux développeurs ? C'est ce que suggère Respawnfirst. Prêts à rejouer à God of War 3, Uncharted 2 ou encore Metal Gear Solid 4 qui n'a toujours pas eu de version HD ?