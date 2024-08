Mauvaise nouvelle pour des millions de joueurs ! Sony Interactive Entertainment annonce une hausse des tarifs des consoles et des accessoires PlayStation 5 pour très bientôt.

Acheter une PlayStation 5 aujourd'hui, ou même une Xbox Series X|S, coûte plus cher qu'au lancement respectif des consoles. Désormais, une PS5 Slim ou Fat est affiché au prix de 549€ pour le modèle avec lecteur blu-ray 4K UHD, et à 449€ pour la déclinaison qui en est dépourvue. Soit une jolie augmentation de 50 euros pour chaque machine. Et ce n'est pas fini puisqu'une nouvelle hausse des prix a été décrétée pour certains joueurs, ça fait mal.

Une augmentation de plus pour les deux consoles PlayStation 5

Aucun territoire n'a échappé à l'augmentation de prix des consoles PlayStation 5. Après le contexte particulier du COVID-19, les constructeurs ont invoqué l'inflation pour revoir les tarifs de leurs machines. Une nouvelle qui ne fait jamais plaisir et encore moins dans une période où le pouvoir d'achat est en berne. Hélas, ça ne va pas aller en s'améliorant. Sony Interactive Entertainment annonce officiellement une nouvelle hausse des prix des PlayStation 5 ainsi que de ses accessoires au Japon.

« Sony Interactive Entertainment a décidé de réviser les prix de vente conseillés de la PlayStation 5 et des périphériques associés au Japon à partir du lundi 2 septembre 2024. En raison de la conjoncture externe actuelle défavorable, y compris les fluctuations de la situation économique mondiale, et de l'impact que cela aura sur notre activité, nous avons pris cette décision » explique le constructeur sur la version japonaise du PlayStation Blog. Plutôt qu'une baisse de prix, Sony fait donc grimper les tarifs des PlayStation 5 sur le territoire et pas qu'un peu.

Voici la nouvelle brochure tarifaire pour les consoles PS5 à partir du 2 septembre 2024.

PS5 avec lecteur blu-ray 4K : 66 980 yen (environ 413 euros) contre 79 980 yen (environ 494 euros) prochainement

prochainement PlayStation 5 Digital Edition : 59 980 yen (environ 370) contre 72 980 yen (environ 450 euros) prochainement

Évidemment, ce sera encore plus cher pour la PS5 Pro. Un modèle plus puissant qui pourrait être enfin dévoilé au cours d'un événement State of Play imminent.

Source : PlayStation Blog Japon.