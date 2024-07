Sony dévoile une manette exclusive pour PS5 avec un design unique et des fonctionnalités avancées. Un magnifique objet aussi utile que décoratif. Cela envoie du très lourd.

Sony prépare une nouveauté excitante pour les utilisateurs de la PlayStation 5 : une manette exclusive, avec un design unique et des fonctionnalités avancées, sera bientôt disponible. Cette annonce promet d'offrir aux joueurs une expérience particulièrement immersive, de quoi ravir les collectionneurs et les fans de la licence en question.

Une manette PlayStation 5 de folie

Ainsi, Sony a récemment dévoilé une nouvelle manette pour la PlayStation 5. L'Astro Bot Limited Edition DualSense Wireless Controller, conçue pour accompagner la sortie du prochain jeu Astro Bot, prévu pour le 6 septembre 2024. Cette annonce a été faite par Nicolas Doucet, le responsable du studio Team Asobi, qui travaille sur le nouveau jeu. Une bien belle surprise.

La manette Astro Bot Limited Edition présente un design unique avec des accents bleus. Caractéristiques du personnage Astro, sur les poignées et les boutons. Elle se distingue par des lignes sci-fi sculptées et les yeux emblématiques d'Astro gravés sur le pavé tactile. Faisant de cette manette un véritable objet de collection pour les fans.

Les précommandes pour cette manette exclusive commenceront le vendredi 9 août à 10h heure locale au Royaume-Uni, en France, en Allemagne, en Belgique, au Luxembourg, aux Pays-Bas, en Italie, en Espagne, en Autriche et au Portugal. Elle sera disponible sur le site direct.playstation.com ainsi que chez certains revendeurs sélectionnés. La manette sera proposée en quantités limitées au prix de 79,99 €. Forcément, il va falloir être rapide pour en profiter.

Fonctionnalités en jeu

La nouvelle aventure d'Astro Bot utilisera pleinement les capacités de la manette DualSense PlayStation 5. Les joueurs pourront ressentir les différentes surfaces sur lesquelles Astro se déplace, qu'il s'agisse d'herbe, de sable, de métal ou d'eau, grâce aux retours haptiques améliorés. De plus, les gâchettes adaptatives sont synchronisées avec les nouveaux pouvoirs d'Astro, offrant une immersion accrue. Par exemple, en utilisant le Jetpack Bulldog, les joueurs ressentiront les vibrations du propulseur en temps réel.

Le jeu introduit également de nombreux ennemis et batailles contre des boss. Où chaque impact est ressenti grâce à une combinaison de retours haptiques et de contrôles de mouvement. Un gadget récurrent dans le jeu, le Dual Speeder, utilise pleinement le contrôle de mouvement. Mais aussi les gâchettes adaptatives et le retour haptique pour offrir une expérience de jeu dynamique. Bref, une belle nouveauté PlayStation 5.







Source : PlayStation Blog