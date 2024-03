L'industrie vidéoludique traverse période très difficile qui n'épargne rien à celles et ceux qui font les jeux. Après une année 2023 noire avec des licenciements en masse, ça continue malheureusmeent en 2024. Même au sein de boîtes qui dégagent des milliards et qui sont plus que dans le vert à l'image de Xbox et PlayStation. Dans le cas de Sony Interactive Entertainment, cela a même conduit à la fermeture de SIE London Studio. Les équipes responsables de l'excellent Blood & Truth sur PSVR. Et c'est au tour d'une autre entité de fermer officiellement ses portes. Alors même que les développeurs n'ont jamais pu présenter leur premier jeu PlayStation 5.

L'exclu PlayStation 5 de Deviation Games annulée pour de bon

En 2021, Dave Anthony, PDG de Deviation Games, annonçait avec fierté un partenariat avec PlayStation pour développer une nouvelle licence originale sur PlayStation 5. Un studio jusque-là inconnu fondé par des anciens de Treyarch (Call of Duty Black Ops), dont Dave Anthony et Jason Blundell. Depuis l'annonce, la société n'a jamais révélé la nature de leur projet. La seule certitude, c'est que c'était l'un des nombreux jeux service PlayStation 5 en développement. Selon des indices ou spéculations, il aurait pu prendre la forme d'un shooter ou d'un action-RPG en co-op.

Mais au fil des mois, la situation au sein de Deviation Games a commencé à se dégrader avec le départ de Jason Blundell. L'année dernière, le studio a été touché par une vague massive de licenciements très inquiétante. La quasi-totalité des employés avaient vraisemblablement été mis à la porte, et ça se confirme. Après des prises de parole individuelles, Deviation Games a annoncé sa fermeture et donc l'annulation de son jeu PlayStation 5 non dévoilé.

C'est avec le cœur lourd que nous annonçons la fermeture de Deviation Games. Je tiens à témoigner toute ma gratitude à mon équipe. Merci pour tout votre travail, votre dévouement et votre contribution au studio. Je suis extrêmement reconnaissante d'avoir eu l'opportunité de travailler avec chacun d'entre vous. À l'ensemble de l'industrie du jeu vidéo, nous allons organiser un évènement de mise en réseaux. Et nous aimerions que toutes les sociétés et studios qui recrutent y participent. À tous les Deviators, nous chérirons toujours les souvenirs que nous avons créés ensemble. Merci d'avoir fait partie de cette aventure. Kriste Stull, responsable RH pour Deviation Games, via LinkedIn.

a déclaré Kriste Stull, responsable des ressources humaines chez Deviation Games. On n'a pas plus de détail sur ce qu'il s'est réellement passé, mais l'exclu PlayStation 5 de Deviation Games n'existe donc plus.