La PlayStation a vu naître de nombreux jeux et licences emblématiques tout au long de son histoire et au fil des générations. Voici justement le top 30 des jeux préférés des joueurs. Que faut-il en retenir ?

Pour fêter les 30 ans de la PlayStation, le magazine japonais Famitsu a organisé un grand sondage auprès des joueurs. Avec près de 4 000 votes, ce classement met en lumière les jeux les plus marquants de l’histoire de la marque. Et en tête ? Sans surprise, Final Fantasy 7, un monument du RPG.

Une célébration des classiques PlayStation

La liste PlayStation reflète l’amour des joueurs pour les jeux qui ont marqué leur époque. Les JRPG occupent une place majeure dans ce top. Square Enix brille avec cinq titres Final Fantasy classés, dont Final Fantasy 10 (4e) et Final Fantasy 9 (15e). On y retrouve également des incontournables comme Xenogears (3e) et Dragon Quest 8.

Capcom et Konami ne sont pas en reste. Trois jeux Monster Hunter se hissent dans le classement, avec Monster Hunter Portable 2nd G à la deuxième place. Du côté de Konami, Metal Gear Solid (7e) et Metal Gear Solid 3: Snake Eater (18e) rappellent l’impact des jeux d’infiltration sur l’histoire vidéoludique.

Le top 30 des meilleurs jeux PlayStation

Final Fantasy 7 Monster Hunter Portable 2nd G Xenogears Final Fantasy 10 Resident Evil Monster Hunter Portable 3rd Metal Gear Solid Arc the Lad 2 Ridge Racer Dragon Quest 7: Fragments of the Forgotten Time Final Fantasy 8 Monster Hunter: World Wild Arms Gran Turismo Final Fantasy 9 Suikoden 2 Final Fantasy 11 Metal Gear Solid 3: Snake Eater Dragon Quest 8: Journey of the Cursed King Kingdom Hearts 2 Suikoden Shadow Hearts Dynasty Warriors Persona 4 Doko Demo Issho Yakuza Crash Bandicoot Tales of Eternia The Last of Us Ghost of Tsushima

Remettons tout de même les choses dans leur contexte : il s’agit d’un sondage organisé par un magazine japonais. Il y a de fortes chances qu’un sondage similaire réalisé en Occident donne des résultats radicalement différents.

Les générations PlayStation à l’honneur

Le classement met surtout en lumière les premières consoles de Sony. La PS1 domine largement, avec 16 jeux sur les 30 du classement. La PS2 suit avec neuf titres, tandis que la PSP et la PS4 comptent chacune deux entrées. La PS3 se fait discrète avec une seule mention, grâce à The Last of Us.

Source : Famitsu