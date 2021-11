Panic a annoncé que la Playdate verrait finalement le jour en 2022. Un e-mail a averti les personnes l'ayant précommandé : la première livraison de consoles à manivelle qui devait avoir lieu fin 2021 a dû se voir reportée pour des problèmes de batterie.

La "tragédie de la batterie"

On pouvait se douter que face aux différents défis posés par la longue pénurie de composants, tous les engagements ne pourraient être respectés. Mais c'est finalement un problème découvert sur les premiers modèles sortis d'usine qui a bouleversé les plans.

Lorsque nos 5.000 premiers exemplaires de Playdate finies sont arrivées dans notre entrepôt en Californie pour 2021, nous avons commencé à en tester quelques-uns. Nous nous sommes rapidement inquiétés du fait que certains d'entre eux ne donnaient pas la durabilité souhaitée à la batterie. La batterie de Playdate est conçue pour durer très longtemps et être toujours prête pour vous, même si elle n'est pas utilisée pendant un certain temps. Mais ce n'était pas le cas : en fait, nous avons trouvé un certain nombre d'unités avec des batteries si épuisées que Playdate ne s'allumait pas du tout - et ne pouvait pas être chargée. Le pire des scénarios. Cela s'est rapidement transformé en une recherche stressante de plusieurs mois, et nous avons arrêté la production à l'usine. La conclusion? Nous avons pris la décision difficile et coûteuse de remplacer toutes nos batteries existantes par des neuves, venant d'un fournisseur de batteries totalement différent. C'était très frustrant, car lorsque nous avons construit nos unités Developer Preview, exactement le même type de batteries fonctionnait très bien - mais quelque chose, quelque part (nous cherchons) a changé entre cette époque et maintenant, et les nouvelles ne fonctionnaient pas très bien. Nous n'avons pas de temps à perdre, alors nous avançons. Et donc, nous avons renvoyé 5.000 Playdates finies en Malaisie pour recevoir de nouvelles batteries. Comment nous sommes-nous sentis ? Pas génial!!! La bonne nouvelle : nous avons déjà reçu les nouvelles batteries du nouveau fournisseur, et elles ont l'air vraiment impressionnantes - elles sont exactement ce que nous espérons, voire mieux qu'avant. Nous sommes extrêmement confiants que le nouveau fournisseur peut donner à Playdate la durée de vie de la batterie que nous avons conçue et que vous méritez. Et il y a une énorme lueur d'espoir : nous sommes extrêmement heureux d'avoir trouvé ce problème potentiel avant de vous envoyer une Playdate. Dans quelques semaines seulement, la production en usine reprendra sa pleine vitesse, avec de nouvelles batteries en place. Elles seront mises dans toutes les unités, même celles que nous avons déjà faites. Mais cela signifie que les unités "fin 2021" sont désormais "début 2022".

Les 20.000 premiers devront donc attendre encore un peu avant de mettre les mains sur cet objet curieux qui promet des expériences très, très spéciales. Mais d'un autre côté, l'autonomie sera améliorée. Et une solution a été trouvée pour parer au problème de pénurie de composants. La dernière révision de la console profite d'une nouvelle carte mère et d'un nouveau processeur central, qui seront approvisionnés plus facilement.