Les nombreux rachats dans l’industrie font manifestement tourner des têtes, à commencer par celle d’Atsushi Inaba, PDG de PlatinumGames, qui est partant pour être le prochain sur la liste sous réserve de conserver une indépendance créative :

"Le plus important pour nous est d’avoir la liberté de créer les jeux que nous voulons. De ce que j’ai entendu sur les récentes acquisitions, je ne pense pas que Microsoft contrôlera étroitement le travail d’Activision au point d’ôter toute liberté… Je ne pense pas que ce sera une relation de ce type, mais qu’il y aura au contraire un respect mutuel et qu’Activision sera en mesure de continuer à faire ce qu’il fait de mieux. Au bout du compte, c’est ce qui est le plus important pour nous également. Je ne refuserais donc aucune proposition, à partir du moment où notre liberté serait toujours respectée." a-t-il affirmé lors d’une interview menée par VGC.

PlatinumGames en route pour rejoindre Xbox Game Studios ?

En prenant l’exemple du rachat d’Activision Blizzard, on pourrait croire à un nouvel appel du pied à Microsoft. Surtout après qu’Hideki Kamiya ait récemment interpellé le patron de Xbox, Phil Spencer, pour relancer le chantier Scalebound. Mais compte tenu du contrôle rigoureux des investissements étrangers au Japon, la firme de Redmond pourrait être bloquée d'emblée, sans aucune possibilité de faire une offre. Bien que PlatinumGames opère en solo dans son coin, il ne faut pas non plus oublier que le géant chinois Tencent est entré au capital en janvier 2020, une somme investie qui devait permettre au studio de développer et d’éditer ses productions.

A voir où en sont leurs finances, mais ce qui est sûr, c’est que la société va avoir de multiples occasions de rentrer de l’argent entre Babylon’s Fall, Bayonetta 3, Sol Cresta et le Project G.G. Même s’il faut l’avouer, PlatinumGames a du mal à transformer ses jeux en succès commerciaux malgré des retours positifs des joueurs et de la presse.