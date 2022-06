Le jeu à la direction artistique très Ghlibli-esque qui fut dévoilé lors de l'E3 2021 est de retour à l'occasion du Day of the Devs. Voyez plutôt ce poétique trailer.

Il y a parfois des jeux qui ont une aura artistique bluffante et inexplicable. C'est le cas pour celle du très poétique et onirique Planet of Lana dont la nouvelle bande annonce est visible ci-dessus. Les développeurs suédois présentent d'ailleurs le titre comme étant une œuvre d'art, sans pour autant mettre de coté la narration.

Il s'agit d'un jeu en défilement horizontal qui laisse une grande part de l'expérience à la réflexion, à la résolution d'énigmes et bien évidemment à la contemplation.

Une direction artistique très Ghibli pour Planet of Lana

Comme vous pouvez le voir, Planet of Lana s'inspire clairement de ce qui fait le charme des Studios Ghibli en terme de direction artistique. Aussi bien au niveau des formes que des couleurs. On a presque l'impression d'avoir des plans du Vent se Lève devant les yeux. Pour le scénario, pour l'instant c'est plutôt assez chiche comme vous pouvez le voir ci-dessous :

Une planète qui était autrefois un endroit d'équilibre tranquille entre humains, nature et animaux est désormais tout à fait autre chose. La discorde qui se préparait depuis des centaines d'années est enfin arrivée sous la forme d'une armée sans visage. Mais ceci n'est pas l'histoire d'une guerre. C'est l'histoire d'une planète vivante et belle, et d'un voyage pour la préserver.

Le jeu est prévu pour cette année sur Xbox et PC, et forcément on a hâte d'en savoir un peu plus.