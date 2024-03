Planet Crafter, un très beau succès Steam made in France, nous fait une bien belle annonce. On a une date de sortie et un premier aperçu des prochaines nouveautés !

La scène indépendante ne manque pas de piquant et de jeux atypiques. Sur Steam, ils sont des centaines à sortir chaque année en proposant des expériences variées et atypiques bien souvent. Prochainement, c’est un curieux jeu à mi-chemin entre le builder d’automatisation et la fresque écolo. L’enfant curieux de Satisfactory et Terra Nil, deux opposés, très clairement, et pourtant…

Après son carton sur Steam, Planet Crafter prépare sa sortie

Planet Crafter, c’est son petit nom. Un jeu de crafting 3D en monde ouvert à la première personne mêlant survie et exploration spatiale, c’est ainsi qu’on nous le vend et la bande-annonce ne semble pas mentir.

Notre mission est simple sur le papier. On atterrit sur une planète d’apparence désertique et on la réhabilite pour la rendre habitable pour les êtres humains en la terraformant de A à Z, en ramenant l’eau, la flore et prochainement même la faune. Collecter des ressources, créer et maintenir un bon taux d’oxygène et de chaleur pour favoriser la vie et rendre la terre habitable tout en survivant aux conditions hostiles de la planète et de l’environnement, ce sera notre credo. Un jeu qui a en tout cas réussi à trouver son public et les retours sont unanimes : c’est excellent avec plus de 25 000 avis sur la plateformes, un joli petit succès.

Transformer une planète désertique en jungle luxuriante, c'est classe ©Planet Crafter

Planet Crafter propose plusieurs bâtiments à construire en laissant une vraie liberté d’approche à l’instar de Satisfactory, la ressemblance est d’ailleurs frappante. L’impact sur l’environnement sera quant à lui plus que positif, la végétation et la nature reprendra ses droits peu à peu, comme dans un Terra Nil, et l’on pourra voir le fruit de son travail évoluer petit à petit sous nos yeux. Pour l’heure, Planet Crafter n’est disponible que sur Steam en accès anticipé. La sortie définitive en version 1.0 est calée au 10 avril prochain et de nombreuses nouveautés suivront. On nous annonce d’office un nouveau mode multijoueur jusqu’à 8 joueurs, l’apparition de la faune, de nouveaux biomes (il en existe une trentaine) et tout un tas d’autres ajouts. Certainement des technologies inédites et autres outils de travail. Sans oublier les correctifs en pagaille.