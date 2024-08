Frontier Developments, connu pour ses simulations de gestion de qualité, continue d'émerveiller les amateurs du genre avec son prochain titre : Planet Coaster 2. La sortie de ce jeu est prévue pour cet automne sur PS5, Xbox Series X/S, et PC. Récemment, le studio a dévoilé une première vidéo "deep dive" de gameplay, offrant aux fans un aperçu détaillé des nouveautés qui les attendent.

Planet Coaster 2 montre un peu de gameplay

Dans cette nouvelle vidéo de gameplay, Frontier Developments met en lumière les nombreuses fonctionnalités qui feront peut être de Planet Coaster 2 un incontournable pour les passionnés de gestion et de construction. Le jeu promet d'étendre les horizons déjà vastes de son prédécesseur. En ajoutant une multitude de nouvelles attractions et outils de création.

Parmi les nouveautés les plus excitantes, la possibilité de créer non seulement des montagnes russes, mais aussi des parcs aquatiques complets. Les joueurs pourront concevoir des toboggans, des piscines, et d'autres attractions aquatiques avec une grande liberté. Cette nouvelle dimension ouvre la voie à des parcs d'attractions encore plus diversifiés et immersifs.

Les fans de la première édition retrouveront des mécanismes familiers. Mais Planet Coaster 2 apporte également des améliorations significatives par rapport à son prédécesseur. Les développeurs ont apporté des ajustements pour offrir une expérience plus fluide. Les outils de création ont été perfectionnés. Pour donner aux joueurs un contrôle encore plus poussé sur la conception de leurs parcs.

Pour le moment, le jeu n'a toujours pas de date de sortie. Mais cela finira bien par arriver dans l'année. Espérons que le jeu dépasse en qualité le déjà très bon Planet Coaster. Avec le recul, les années et les autres titres de gestion comme Planet Zoo, on peut dire que le studio britannique a quand même pu accumuler pas mal d'expérience.

Source : Frontier Developments