Frontier Developments a dévoilé Planet Coaster 2, la suite très attendue de son jeu de simulation de gestion de parc d'attractions sorti en 2016. Ce nouvel opus propose de nombreuses améliorations et de nouvelles fonctionnalités, notamment un gameplay de parc aquatique. Tout un programme.

Planet Coaster 2 est une réalité

Planet Coaster 2 introduit des attractions aquatiques variées, permettant aux joueurs de créer des parcs d'attractions et aquatiques combinés. Les visiteurs pourront profiter de rivières tranquilles, de toboggans rapides, de piscines à vagues et de montagnes russes aquatiques. Les joueurs devront également gérer des installations comme les vestiaires, les transats et les postes de surveillance.

Le jeu offre des outils de construction améliorés pour permettre aux joueurs de concevoir des parcs encore plus détaillés. Des outils de construction pièce par pièce et de nouveaux thèmes visuels sont inclus pour faciliter la création de zones attractives et immersives. Les manèges peuvent être personnalisés pour offrir des expériences uniques.

Planet Coaster 2 propose trois modes de jeu principaux :

Mode Carrière : les joueurs doivent relever divers défis scénarisés.

Mode Franchise : permet de construire un réseau mondial de parcs.

Mode Bac à Sable : offre une liberté totale pour concevoir des parcs sans contraintes.

Les joueurs devront gérer de nombreux aspects des parcs, tels que la sécurité des manèges, la propreté des piscines et le confort des visiteurs, avec l'aide de cartes de chaleur et de nouvelles installations. Le titre sortira à l'automne 2024 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X/S. Des livestreams mensuels, Frontier Unlocked, permettront aux joueurs de découvrir de nouveaux contenus et révélations.

Source : Frontier Developments