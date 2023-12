Metacritic, le célèbre site d'agrégation de critiques, a publié sa liste des 10 pires jeux de l'année, basée sur les scores moyens pondérés de ses critiques approuvés. Et autant vous dire, il y a eu quelques belles déceptions ! Comme toujours avec ce genre de top c'est aussi amusant que triste. Car on essaye toujours de se mettre à la place du studio derrière un jeu, et cela doit être très compliqué.

Un top 10 qui fait de la peine, les pires jeux sont...

En tête de liste de ces jeux, on trouve The Lord of the Rings: Gollum, une aventure action-fantasy développée par Daedalic Entertainment. Malheureusement pour Gollum, son périple pour récupérer l'Anneau Unique n'a pas convaincu les critiques. Entre un design daté, des commandes maladroites et une histoire ennuyeuse, les critiques ont été impitoyables. The Guardian l'a même qualifié de "dérivé, inintéressant et fondamentalement raté". Bref, ça fait mal. Pour le top, en lui même on retrouve :

The Lord of the Rings: Gollum – 34 Flashback 2 – 35 Greyhill Incident – 38 Quantum Error – 40 Testament: The Order of High-Human – 41 Crime Boss: Rockay City – 43 Hellboy: Web of Wyrd – 47 Gangs of Sherwood – 48 Loop8: Summer of Gods – 49 Gargoyles Remastered – 49

Étrangement, et avec grande surprise, on ne retrouve ni The Walking Dead: Destinies ni Skull Island: Rise of Kong dans ce classement, alors que ce dernier a obtenu la désastreuse note de 23. La raison invoquée par le site Metacritic est qu'un jeu doit avoir au moins 7 critiques professionnelles pour être inclus. Ce qui n'est pas le cas pour Kong, qui n'en compte que 5. Ceci explique cela.

Parmi les autres perles de cette liste, on retrouve Crime Boss: Rockay City, un FPS coopératif qui nous plonge dans les bas-fonds de la Floride des années 90, et Flashback 2, suite du classique de science-fiction de 1992. Malgré des ambitions élevées et des castings étoilés, ces jeux n'ont pas su trouver leur public.