Et de sept ! Épisode après épisode, Jupiter continue d'occuper notre temps et notre esprit grâce à la série Picross S. Sans crier gare, voilà que débarque (enfin) l'épisode de la maturité.

Comme bien souvent, c'est à la surprise générale que les petits gars de Jupiter annoncent l'arrivée d'un tout nouvel épisode. Après la parenthèse Mega Drive & Master System Edition, voilà que Picross S7 s'annonce aujourd'hui sur l'eShop de la Switch, pour une sortie fixée au 27 décembre chez nous autres joueurs européens.

L'épisode le plus stylet

Après sept épisodes aux principes relativement similaires, les amateurs de grilles à noircir pourraient légitimement penser que tout ou presque a été dit en matière de Picross, et que Jupiter ne peut plus vraiment réinventer la roue. Après l'introduction des Mega Picross dans Picross S, celui des Clip Picross dans sa suite ou encore l'ajout des touches de coueleur avec le troisième épisode, difficile de renouveler un principe aussi simple que diaboliquement efficace.

Et pourtant ! Avec ce septième épisode, les japonais ont tenté l'impossible : rendre le jeu compatible avec l'écran tactile de la Switch. Et le stylet notamment proposé avec Super Mario Maker 2 ? Oui, parfaitement ! Pour l'occasion, deux modes seront proposés : "Hold", dans lequel il faudra maintenir le stick pour valider ou éliminer les cases, et "Toggle", qui permettra d'enclencher ou non le tactile d'une simple pression du stick.

Dès lors, il sera d'autant plus plaisant de noircir une fois encore quelque 300 nouvelles grilles grâce au premier stylet qui vous tombera sous la main, comme à la grande époque de Picross DS. C'était en 2007, autant dire qu'il aura fallu le temps. Enfin, deux nouvelles grilles de 30 par 30 viendront nous occuper jusqu'à la fin de l'année. Que demander de plus ?

Comble du luxe : si Picross S7 ne sortira que le 10 janvier 2022 aux États-Unis, il sera disponible dès le 27 décembre chez nous. Joie.