Phasmophobia commence à avoir quelques années au compteur. Pourtant, il n'a toujours pas fini de révéler tous ses secrets. Ce jeu d'enquête marquée par le sceau du paranormal a une feuille de route bien chargée pour l'année 2024. On pense forcément aux versions consoles qui se font désirer depuis un bon moment, mais également aux mises à jour régulières. Il vient d'ailleurs de s'en offrir une pour fêter Pâques, et il y a de beaux changements au rendez-vous. Prêts à repartir en enfer ?

Un nouveau patch bienvenu pour Phasmophobia

Alors non, ce n'est pas l'update tant attendue qui vient ajouter les versions PS5 et Xbox Series. On aurait bien aimé qu'il en soit autrement, mais pour l'instant, il faut patienter. Le patch 0.9.6.0 se charge d'abord d'apporter divers correctifs dans l'expérience proposée par Phasmophobia. Kinetic Games est attentif aux retours de la communauté, et il le prouve en faisant disparaître plusieurs bugs assez gênants, comme un problème de désynchronisation de l'équipement des joueurs dans le lobby en multijoueur. Ce n'est qu'un exemple, et c'est rassurant de voir un tel suivi pour le titre.

Quant au gros morceau de la mise à jour, il se situe d'abord du côté d'un nouvel événement temporaire pour fêter Pâques. Il va durer deux semaines, et vous pouvez dès à présent y prendre part. On vous conseille vivement d'aller y jeter un œil, car il propose d'obtenir des récompenses uniques en accomplissant certains défis. Pour en savoir plus sur ce qu'il faut faire, vous devez vous rendre directement dans Phasmophobia. N'hésitez à amener des amis avec vous, pour éviter d'avoir à accomplir vos missions en solo. On dit ça pour votre cœur.

Pour le reste, on a affaire à des petites nouveautés qui vont sûrement être accueillies à bras ouverts. On relève notamment un changement au niveau des cartes d'identité, qui peuvent être encore plus customisées. Par exemple, chaque badge a maintenant un fond unique, et le design des badges VIP et Artist a été modifié. Il y a aussi quelques couleurs qui ont été ajustées, et un sticker « Prêt » pourra dorénavant être posé sur la carte pour montrer qu'on est prêt à se lancer dans une partie lorsqu'on est dans un salon multijoueur. Il ne vous reste plus qu'à aller découvrir ça sans plus tarder !