Sorti en 2020, Phasmophobia a fait beaucoup de bruit, surtout pour un jeu d’horreur indépendant. Pour rappel, il propose de jouer les chasseurs de fantômes et d’enquêter dans des lieux hantés, seul mais surtout en coopération. C'est d'ailleurs ce qui fait son succès, ça et ses mécaniques de jeu immersives comme le fait de pouvoir communiquer avec les esprits directement en utilisant le tchat vocal en jeu. Les entités réagissent et peuvent nous surprendre à tout moment. Encore aujourd’hui, la recette de Phasmophobia fait son effet et les clones sont rapidement sorties à droite et à gauche, comme à chaque fois qu'une jeu fait sensation sur Steam.

Déjà mieux que Phasmophobia ?

Le succès phénoménal de Phasmophobia a donc incité de nombreux studios et développeurs indépendants à se lancer dans la création d'expériences similaires. Parmi eux, quelques titres réussissent à tirer leur épingle du jeu, dont Ghost Bros, un petit timide qui commence doucement à se faire remarquer. La raison ? De très belles promesses et de grandes ambitions. Dans ce soft, l’on incarnera une équipe de chasseurs de fantômes (de 1 à 4 joueurs) chargée de « visiter des lieux hantés, évaluer le paranormal et apporter la paix aux esprits agités ». L’originalité, c’est que vous devrez ensuite diffuser vos découvertes sur internet et faire grandir votre audience. Le développeur a déjà le désir de pousser son concept à fond et d’essayer d’intégrer Twitch, pour que les streamers puissent réellement utiliser leurs communautés. Pour l’instant, on ne sait pas encore comment.

Le jeu fait envie et a déjà su trouver son public. En seulement 24h, Will et Emily, les deux créateurs derrière Ghost Bros ont réussi à récolter plus de 7000 euros. Tous les paliers ont été pulvérisés, ce qui a surpris tout le monde. « Nous sommes ravis et très reconnaissants du soutien et de la confiance que vous avez en voyant ce jeu évoluer vers ce qu’il sera », a déclaré Emily sur Kickstarter. Ce nouveau titre a donc tout pour réussir, même s’il reste encore un petit montant à trouver pour parfaire les derniers détails. Il y a encore beaucoup à faire et plusieurs idées à mettre en œuvre, mais sept niveaux seraient déjà jouables. Pour l’instant, aucune date de sortie n’a été donnée pour Ghost Bros, mais une bêta devrait être disponible dès cette année.