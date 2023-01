Pharaoh : A New Era est enfin l'occasion de se replonger dans l'un des plus grands classiques du jeu vidéo PC. Il reprend d'ailleurs en fait tous les ingrédients du jeu de gestion sorti en 1999 avec un tout nouveau code, des graphismes améliorés et globalement plus de détails. Notons d'ailleurs à ce niveau que l'éditeur Dotemu présente le titre comme un remake et non un simple remaster. On passe donc à une catégorie totalement différente et pourrait t-on dire supérieure.

Pharaoh vous contemple

Pharaoh: A New Era inclut l’extension Cleopatra: Queen of the Nile, sortie en 2000, pour un total de plus de 100 heures de jeu, 53 missions et un mode Construction Libre. Et vous pourrez faire tout ça dès le 15 février prochain (2023) comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessous.

Il faut bien l'admettre malgré son coté old-school, les graphismes sous forme de dessins sont assez somptueux et on retrouve effectivement un bel hommage au genre, très en vogue à la fin des années 90. On se souvient aussi de Caesar III ou encore Le Maître de l'Olympe : Zeus. Des chefs-d'œuvre vidéoludiques qui ont bercés l'enfance et l'adolescence de bon nombre d'entre nous.

L'extension Cleopatra permettait de prolonger la campagne principale du jeu jusqu'à la période hellénistique, un vrai plaisir pour les amateurs d'Histoire (et les autres). Bref, ce remake de Pharaoh a de quoi charmer les nostalgiques :