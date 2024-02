Lors du dernier Playstation Showcase, on a pu apercevoir ce très beau soft qui relevait encore du mystère. Aujourd’hui, on en sait un peu plus et le tout risque d’être prometteur, que ce soit niveau gameplay ou même direction artistique.

Phantom Blade Zero, un action-RPG annoncé à l’occasion du dernier Playstation Showcase de 2023, avait déjà fait pas mal parlé de lui pour sa mise en scène. Ce n’était rien comparé au dernier trailer sorti ce matin même. Les développeurs chinois de S-GAME ont tout donné pour célébrer le passage à l’année du Dragon dans leur pays. On y retrouve une splendide partie en animé ainsi qu’un peu de gameplay, mais surtout, une belle annonce en fin de vidéo !

Phantom Blade Zero jouable avant sa sortie

En effet, les dernières secondes du trailer annoncent une démo jouable dans le courant de l’année en cours. Ce sera l’occasion de se rendre compte si ces animations ultra-dynamiques se font également ressentir manette en main. Car oui, bien que les combats semblent extrêmement rythmés et les chorégraphies très abouties, nous ne savons pas à quel point elles demandent l’intervention du joueur. En d’autres termes, il pourrait suffire d’un seul bouton pour déclencher tout un combo pré-chorégraphié ou alors il faudra peut-être avoir une très bonne dextérité pour réaliser tous ces coups ultra rapides que nous apercevons dans les deux trailers.

Les développeurs ne donnent pas vraiment de réponse à cette question et semblent même alimenter l'ambiguïté en parlant de la scène animée : « Nous trouvons ça plutôt cool de mélanger le vieux et le nouveau, mais aussi le simple et le compliqué, le rapide et le lent. » Dans tous les cas, le jeu est visuellement très énergique et la direction artistique est splendide, le tout tournant sur Unreal Engine 5. Le travail réalisé sur l’animation du trailer montre bien le savoir-faire du studio qui a déjà réalisé d’autres opus de cette licence méconnue dont nous devrions entendre à nouveau parler rapidement cette année.

S-GAME a en effet déjà sorti Phantom Blade : Executioners, un action RPG en 2D disponible sur mobile et PC. De la même façon que sur les trailers de Phantom Blade Zero, on retrouve une jouabilité très dynamique avec, pour s’adapter au support, des attaques pré-chorégraphiées. Le jeu demande tout de même une grande réactivité et tout se déroule très rapidement. On peut s’attendre à la même patte de gameplay pour l’opus 3D. Dans tous les cas, la réponse arrivera très rapidement en même temps que la démo. Pour ceux qui souhaitent découvrir la licence avec Phantom Blade : Executioners, le soft est disponible gratuitement sur l’App Store, le Play Store, PlayStation 5 et Steam.