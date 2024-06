Phantom Blade Zero s'était déjà montré prometteur lors de sa première annonce l'année dernière, et il revient en très grande forme lors du Summer Game Fest 2024. C'est d'ailleurs l'exclu PS5 développée par le studio chinois S-GAME qui a clôturé la cérémonie d'ouverture du festival organisé par Geoff Keighley, et de fort belle manière.

Phantom Blade Zero se montre à nouveau et assure le spectacle

Dans le cadre de sa première annonce, Phantom Blade Zero avait seulement présenté son univers avec un trailer cinématique qui présentait déjà de belles promesses. L'action-RPG chinois s'est cette fois montré avec du gameplay en bonne et due forme, et il se montre toujours aussi prometteur. Les fans de Sekiro devraient en tout cas trouver leur bonheur, avec des combats qui feront la part belle aux parades maîtrisées pour étourdir son adversaire et lui asséner un coup aussi meurtrier que classe. Notre personnage devrait en tout cas avoir à disposition un arsenal fourni. Et cela ne sera pas de trop pour affronter des ennemis aussi redoutables que variés.

La direction artistique de Phantom Blade Zero n'est pas en reste non plus, avec de très beaux graphismes dans une ambiance délicieusement sombre. Malheureusement, S-GAME n'en a pas profité pour en préciser la date de sortie sur PC et PS5. Pour l'heure, il faudra seulement se contenter d'une démo autour du monde. Le titre va se laisser approcher à Los Angeles dans le cadre du Summer Game Fest, au ChinaJoy à Shanghai fin juillet, puis à la Gamescom à Cologne fin août, et enfin fin septembre au Tokyo Game Show. Vous savez où passer vos vacances si vous souhaitez au passage tester ce jeu prometteur.