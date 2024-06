Nous avons eu le plaisir de revoir Phantom Blade Zero lors de la grande soirée d'ouverture du Summer Game Fest. L'exclusivité PS5 a clôturée en beauté une conférence en demi-teinte. Alors, dans la foulée, le studio chinois S-Game, qui signe cette aventure sombre et atmosphérique, commence à en dire un peu plus sur ce jeu qu'on a désormais tous dans le viseur.

Phantom Blade Zero soutenu par les géants du JV

Entendu par Bilibili.com, le producteur de Phantom Blade 0 a pu revenir sur l'avancée de ce jeu très prometteur. Lancé en 2022 après avoir planché sur l'idée pendant cinq ans, les équipes ont terminé le squelette principal. Il s'agit désormais d'étoffer le gameplay, les mécaniques et l'histoire en elle-même. Mais, si le titre peut aujourd'hui prétendre à toucher les hautes-sphères, c'est bien grâce à l'investissement du géant Tencent. Cependant, le producteur insiste sur le fait que S-Game tenait à garder la main mise sur la direction prise par le jeu. Cet accord a ainsi permis de mener la production vers « une échelle plus ambitieuse ».

© S-Game.

Également conquis par la promesse de Phantom Blade Zero, Sony Interactive Entertainment a choisi de soutenir le projet. C'est à la GDC de 2023 que tout s'est joué, alors que que plusieurs cadres, dont Shuhei Yoshida et Christian Svensson, étaient présents. Ce dernier a proposé que le jeu soit présenté en mai, lors du State of Play. Mais, le timing était très serré pour le studio. De ce fait, Sony a mis la main à la pâte pour soutenir le studio « tan sur le plan technique que marketing ».

Ainsi, S-Game continue de se dépasser pour que Phantom Blade Zero atteigne les « standards » de la PS5. Le jeu continue encore de tâtonner pour trouver sa formule finale. C'est pourquoi l'immensité a été revue à la baisse. Au départ, le studio prévoyait un « vaste système de progression, beaucoup de contenu d'exploration et un grand monde ». Mais, pour un jeu plus efficace, les équipes ont finalement choisi de « simplifier ces aspects », notamment du côté des combats et des boss. Cela devrait permettre de consolider encore les points forts du titre.

Enfin, l'interview fait à plusieurs reprises le comparatif avec un autre jeu très attendu : Black Myth Wukong. C'est l'occasion souligner dans l'interview l'émergence significative des réalisations chinoises. Les investissements vont crescendo de ce côté du globe. On apprend d'ailleurs que Phantom Blade Zero aurait couté 200 millions de yuans à l'heure actuelle, soit environ 25,6 millions d'euros. Or, il faudra encore environ le double pour conclure la production.

On est loin des plus grands AAA et AAAA à la Marvel's Spider-Man, cité en guise d'exemple. Même si les coûts tendent à augmenter petit à petit en Chine, ils en font à l'heure actuelle une terre propice au déploiement de grands titres capables de rivaliser en termes de qualité et de rentabilité avec l'Occident, d'après le producteur de Phantom Blade Zero. Reste à voir si le produit final sera à la hauteur des promesses.