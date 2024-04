ATLUS a décidé de faire de 2024 son année. La sortie de Persona 3 Reload, et les rumeurs sur de possibles remakes ou remasters, prouvent que l'éditeur en a encore sous le pied. Toutefois, il ne se résume pas à Persona. ATLUS est également connu pour des titres comme Shin Megami Tensei ou encore Catherine. En 2024, il reviendra avec un nouveau jeu. Enfin, « nouveau » n’est pas vraiment le terme approprié. Le studio a en fait, fait renaitre un projet que l’on a longtemps cru oublié : Project Re Fantasy.

Pas de Persona 6, mais une belle surprise !

Souvenez-vous : c’est en 2017 que le studio avait commencé à teaser Project Re Fantasy. Pourtant, il n’est réapparu que l’année dernière, au Summer Games pour renaître sous le nom de Metaphor ReFantazio. Accompagné d’une bande-annonce, il s’était présenté comme le premier RPG du studio Zero (une structure d’Atlus) développé par un trio de choc : le directeur Katsura Hashino (Persona 5, 3, 4), le chara-designer Shigenori Soejima et le compositeur Shoji Meguro. À ce moment-là, nous n’avions cependant pas de date précise de sortie. Cependant, Atlus a récemment changé la donne.

Lors d'un livestream consacré à Metaphor : ReFantazio, le directeur de Studio Zero a eu l’occasion de dévoiler trente minutes du jeu et d’en présenter les différents aspects. Autant dire qu'on retrouve clairement la patte de ces grands messieurs de la licence Persona. Cependant, ce qui était le plus important, c’était la révélation de la date de sortie : le 11 octobre 2024 sur Xbox Series X|S, Windows, PS5, PS4 et PC via Steam. Ce n’est pas tout ! Les précommandes pour les éditions physiques (standard et collector) sont également ouvertes. Quant aux précommandes digitales, il faudra attendre encore un peu avant de connaître la date de disponibilité.

Que contient l’édition collector ?

Metaphor ReFantazio ne plaisante pas avec l’édition physique de sa collection. La précommande du soft de base offre déjà beaucoup d’avantages in-games (comme de la monnaie), mais son collector va encore plus loin. Si l'on se fie à l'offre éphémère postée par Amazon Allemagne, le prix devrait être de 149,99€. On attend en revanche toujours que les précommandes soient ouvertes en France. Voici ce que contient l'édition collector de Metaphor ReFantazio :

Jeu de base

Artbook

Bande-son

Broches métalliques homos Tenta

Feuille d’autocollants

Steelbook®

Carte en tissu Royaume d’Euchronie

eBook 35e anniversaire d’ATLUS

Bande-son 35e anniversaire d’ATLUS

Costume et musique de combat