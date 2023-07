Avec Persona 5, les fans de la saga de JRPG culte d'Atlus en ont eu pour leur argent. Rares sont les jeux de rôle japonais à offrir une durée de vie aussi colossale que P5 avec une histoire aussi dense et passionnante. Atlus sait bien que P5 a conquis le public et continue donc à exploiter l'univers du jeu. Après le spin-off Persona 5 Strikers, un certain Persona 5 Tactica a été annoncé lors du Xbox Games Showcase en juin dernier. Et ce ne fut pas le seul jeu de la série dévoilé lors de l'événement, étant donné que nous avons aussi pu découvrir Persona 3 Reload, qui n'est autre que le remake du troisième épisode. Alors que tous les voyants semblent donc au vert pour l'avenir de la saga, les fans viennent de subir un coup dur à cause d'un leak.

La douche froide pour les amoureux de Persona

Le leaker MbKKssTBhz5, qui distille souvent des informations très justes concernant Persona sur son compte Twitter, vient de mettre un coup derrière la tête des fans, notamment de ceux qui suivent la série depuis ses débuts. En effet, selon ses informations, Persona 3 Reload serait le seul remake sur lequel travaille actuellement Atlus. Il ajoute que quatre jeux de la série sont actuellement en développement, dont Persona 6, sur lequel le studio concentrerait ses efforts, le jeu mobile Persona 5 : The Phantom X ainsi que Persona Asa, un épisode encore assez mystérieux qui réunirait tous les personnages de la licence. D'après lui, un jeu de combat était aussi prévu il y a un moment, mais le leaker ne semble pas savoir si c'est toujours le cas.

En tout cas, voilà une bien mauvaise nouvelle pour ceux qui attendaient impatiemment un remake des deux premiers opus. En réponse au tweet du leaker, on peut voir quelques réactions défaites, comme celle de ce joueur qui écrit « pas de remake de Persona 2 » avec une image triste du personnage principal, un post aimé plus de 200 fois. « On a besoin de ces remakes », lance un autre fan. Les deux jeux sortis uniquement au Japon il y a plus de 20 ans sur PS1 et portés sur PSP ensuite, même en Europe, ont posé les jalons d'une saga devenue culte pour ses codes bien établis (des lycéens qui endossent le rôle de héros, des combats au tour par tour, un contenu gargantuesque...). Ils auraient certainement bénéficié d'un lifting graphique du même acabit que P3R, mais Atlus aurait donc fait d'autres choix pour le moment.

Le jeu le plus attendu pas prévu pour tout de suite

Les plus optimistes se réjouiront de voir que l'entreprise japonaise préfère miser sur du neuf avec ces quelques projets qui seraient actuellement en développement. Rappelons que, toujours selon MbKKssTBhz5, le titre le plus attendu de tous, Persona 6, ne devrait pas sortir avant 2026. Il ne faut donc pas espérer avoir de ses nouvelles de manière officielle avant un bon moment, mais les fans de la saga devraient avoir de quoi s'occuper dans les prochaines années. Cela commencera par Persona 5 Tactica, dont la sortie est prévue pour le 17 novembre prochain sur PC, PlayStation, Xbox et Nintendo Switch.