La licence Persona est un vrai succès et Altus est bien placé pour le savoir. Le remake Persona 3 Reload, sorti il y a un mois, fait un carton. Ce dernier a été premier des ventes au Japon la première semaine de sortie avec 116 392 copies distribuées. Depuis, l'explosion de Persona 5 et de ses softs dérivés ont largement fait grimper la popularité de la licence et désormais, les fans patientent en attendant l’annonce officielle de Persona 6. Heureusement, certains internautes bien renseignés auraient quelques informations à son sujet.

Persona 6 fait évoluer la recette de la saga

L'annonce de Persona 6 se fait réellement désirer puisque cela fait de très nombreux mois qu’elle est attendue et qu'il n'y a toujours rien. Cependant, des leakers confirmés ont d’ores et déjà quelques d’informations à son sujet. Récement, Head on the Block, un utilisateur réputé sur ResetEra, est venu ajouter quelques éléments aux rumeurs déjà en place. Il affirme notamment que le prochain soft se déroulerait toujours dans un lycée, comme les précédents opus. Plus encore que dans Persona 5, les joueurs devraient même a priori pouvoir déambuler dans un monde semi-ouvert. On suppose donc que les quelques ruelles et lieux importants seront cette fois accompagnés par une dimension plus ouverte, peut-être plus proche de la série Like a Dragon par exemple, qui n'hésite pas à ouvrir des quartiers complets sans chargement entre chaque zone.

Oui, il enfonce un peu des portes ouvertes, mais il ajoute aussi que les liens sociaux que l'on créé avec les autres personnages devraient drastiquement être modifiés. Un changement majeur sur une mécanique de jeu extrêmement importante dans Persona. Pour rappel, les liens sociaux sont des affinités que le joueur développe avec d’autres personnages renforcer ses statistiques et débloquer de nombreux avantages.

D'après le leaker, ces fameux liens sociaux devraient être traités de manière bien « plus fluide » et dynamique. On imagine donc un traitement plus libre et naturelle, là où Persona a toujours rendu ça assez scripté finalement. Il explique également que les échanges seraient plus interactifs et auraient parfois des restrictions de temps, une recette plus dynamique donc. Il est dit que ce chrono arriverait lorsque la relation entre les personnages serait prête à évoluer.

Jusqu’à quand devra-t-on attendre Persona 6 ?

Des leaks précédents ont déjà évoqué une sortie courant 2025. Plus encore, Altus travaillerait également sur d’autres jeux Persona, ce qui pourrait repousser la sortie. Cependant, seule une annonce officielle pourrait nous le confirmer. L’éditeur attend que Persona 6 se vende à 5 millions de copies. On peut déduire deux choses d’une aussi grande estimation : le développement sera long pour en faire un jeu ultra qualitatif et il serait jouables sur plusieurs plateformes pour booster les ventes. En attendant, les joueurs pourront patienter avec un DLC pour Persona 3 qui a également été leaké récemment.