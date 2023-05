Persona 5 a été un véritable phénomène lors de son lancement en Europe en 2017. Sa version Royal est venue parfaire un RPG qui était déjà d'une immense richesse. Le jeu a battu tous les records pour la licence et cet épisode a ouvert une saga assez méconnue à tout un nouveau public. Forcément, sa suite est particulièrement attendue au tournant. Pour patienter, ATLUS a diffusé un spin-off mobile, sous titré The Phantom X, sur le marché chinois. Mais qu'en est-il de Persona 6 ? Un insider aurait eu des infos croustillantes.

Persona 6 pour 2024, une annonce dans les prochains mois ?

Dans dans le dernier épisode de son podcast, Nate The Hate, un leaker généralement bien informé, parle de ses prédictions pour le prochain PlayStation Showcase qui se tiendra ce mercredi 24 mai à 22h, heure française. Et lorsqu'il évoque l'avenir de la franchise Persona, il lâche quelques informations intéressantes. Première information étonnante, il estime que Persona 6 sortira au plus tard fin 2024. Pourtant, le titre n'a toujours pas été annoncé. Peut-on alors s'attendre à une surprise lors du gros event de PlayStation ? Peu de chances, d'après Nate the Hate.

S'il ne s'agit là que de prédictions de sa part, il envisage plutôt une révélation lors d'un évènement plus tardif dans l'année. Persona 6 pourrait davantage se montrer au Tokyo Game Show de septembre, par exemple. Une information à prendre avec de grosses pincettes, d'autant que le studio Atlus avait déjà douché les espoirs des joueurs en septembre 2022. Certains espéraient alors avoir des nouvelles à l'occasion du Persona Super Live P-Sound Wish.

Le dernier épisode du podcast de Nate The Hate.

Une suite exclusive à la PS5 ?

Mais pourquoi serait-il inenvisageable que Persona 6 soit officialisé lors du PlayStation Showcase ? D'après les informations de Nate The Hate, un certain Persona 3 Remake, qui fait l'objet de leaks et rumeurs depuis des mois, devrait voir le jour en premier. Or, la rumeur du moment veut que celui-ci soit annoncé au Xbox Showcase du 11 juin prochain. Une information qui semble se confirmer à demi-mot sur le forum réputé Resetera. Il ne ferait donc pas sens d'annoncer le sixième opus quelques semaines auparavant.

Selon Nate The Hate, qui avait notamment dévoilé la date de sortie de plusieurs jeux Switch, une sortie de Persona 6 fin 2024 signifierait que la PS4 serait délaissée au profit de la PS5. C'est donc un jeu totalement next-gen qui nous tendrait les bras. Il pourrait même s'agir d'une exclu PlayStation temporaire, bien qu'une sortie sur Xbox Series ne soit pas inenvisageable. En fait, ATLUS avait sondé les joueurs à ce sujet en mai 2022 : ceux-ci avaient alors majoritairement voté pour que le prochain "épisode numéroté" sorte aussi bien sur Xbox que sur Switch. Si cela se faisait, resterait à voir si l'hybride de Nintendo pourrait faire tourner un tel jeu sans trop de concessions.