Persona 5 Tactica est un jeu de stratégie tactique qui fait suite au RPG d'origine. Tactica se place exactement entre Persona 5 et Strikers. Il est donc canon. Avant sa sortie, on a pu poser quelques questions aux développeurs afin de découvrir les nouveautés du titre, mais également d’obtenir des informations exclusives sur le développement, le style artistique et bien plus. On vous dit tout.

Persona 5 Tactica, un spin-off qui change de genre

Tout d'abord, nous avons demandé aux développeurs ce qui les avaient poussé à opter pour le genre tactical qui reste tout de même un style de niche. Le créateur du jeu nous a confié que l'idée de concevoir un jeu tactique a germé suite aux précédents spin-offs. Persona 5 a déjà mis un pied dans le genre musical avec Persona 5 Dancing with Starlight mais aussi dans le mûso avec P5 Strikers, il ne manquait plus qu'un jeu tactique.

Plus sérieusement, c'est surtout pour une histoire de direction narrative que le genre tactical est devenu une évidence. La volonté des créateurs était de « mettre en lumière la dynamique d'équipe des protagonistes ». Selon le studio, « le genre tactique se prête parfaitement à la mise en scène de leur coopération ». Ce passage à un nouveau genre implique également une évolution artistique pour distinguer ce titre et permettre aux fans, comme aux nouveaux joueurs, de s'y retrouver aisément.

C'est pour cette raison que le style chibi a été choisi pour Persona 5 Tactica. Plusieurs essais artistiques en interne ont révélé que les personnages dans leur forme originale se fondaient trop dans les décors vus de dessus - on voit ça souvent dans les jeux de stratégie. Le style chibi a donc été adopté pour son aptitude à rendre le jeu bien plus lisible, tout en permettant aux personnages d'être expressifs et pleins de vie, mais aussi pour conserver une esthétique atypique et soignée.

Grâce à ça, nous avons pu rendre les mouvements plus dynamiques. Il y a beaucoup de cinématiques dans Persona 5 Tactica, mais c'est difficile d'imaginer que le style chibi a autant de potentiel !

Un scénario qui fait partie intégrante de l'univers

Comme dit, Persona 5 Tactica se positionne chronologiquement entre le jeu original et Persona 5 Strikers, mais ne prétend pas combler entièrement les écarts narratifs existants entre les deux opus. Le titre propose plutôt une sorte d'épisode suspendu dans le temps entre deux aventure bien plus développées. «Persona ,5 Tactica quant à lui est davantage une version théâtralisée d'un film ». Vous connaissez la licence, elle aime jouer avec les univers parallèles et le temps, Tactica n'y manquera pas.

Le jeu profite donc de ce statut unique pour intégrer un nouveau personnage à l'univers, Erina, qui est à la tête d'une armée révolutionnaire. Elle est dépeinte comme une femme déterminée et passionnée, avec une pointe d'insouciance qui donne de la profondeur à sa personnalité. La trame narrative se distingue de celle des jeux Persona précédents en se situant dans un univers alternatif, appelé "Le Royaume", et en mettant l'accent sur les interactions et les missions entre amis. Tout un programme.

Le protagoniste et ses amis doivent résoudre des problèmes et trouver un moyen de retourner dans leur propre monde. En d'autres termes, Persona 5 Tactica se déroule dans un monde alternatif.

Quid du gameplay ?

Côté gameplay, le jeu proposera des affrontement au tour par tour agrémenté de mécanique unique ramenant aussi souvent que possible au jeu dont il tire son univers, Persona 5. Un aspect important du gameplay (et du combat) est le "Triple Threat", une attaque dévastatrice déclenchée quand trois personnages encerclent un ennemi. Cette mécanique est une réinterprétation de l'attaque "All-out Attack" caractéristique de la série Persona, qui exige une tactique de placement adroite pour être exécutée avec succès.

La clé est de créer un grand triangle, car cela peut engloutir tous les ennemis à portée si les conditions d'activation sont remplies.

Persona 5 Tactica se démarque en mettant l'accent sur la composition de l'équipe et l'exploitation des caractéristiques propres à chaque personnage. Le tout en intégrant des éléments emblématiques de Persona 5.

Le résultat est une expérience beaucoup plus dynamique et palpitante qu'un RPG stratégique typique.

Bref, ça sent très bon, mais cela restera évidemment à vérifier en jeu.

Une nouveauté jamais vue dans la licence

Persona 5 Tactica lorgnera également du côté du RPG. Alors oui, la série Persona fait déjà dans le RPG, on gagne des points de statistique, on joue avec la fusion de Persona... mais cette fois, Tactica ira plus loin. Pour la toute première fois de la série, un arbre de compétence complet sera mis à la disposition des joueurs. On pourra y dépenser de l'expérience gagner en jouant pour déverrouiller de nouvelles aptitudes selon nos préférences de jeu. On a pas dit que c'était une révolution pour le genre, mais pour la licence, si. La fusion de Persona, une caractéristique récurrente de la série, est également utilisée pour créer de nouvelles armes dotées d'effets spéciaux.

Pour la première fois dans la série Persona, nous avons implémenté un système d'arbre de compétences. [...]

Il y a également un nouvel élément qui utilise la Fusion de Personas - la capacité de créer de nouvelles armes. Dans ce titre, vous pouvez vous cacher derrière des obstacles et attaquer avec des armes à distance. Bien sûr, vous pouvez acheter des armes dans la boutique, mais vous pouvez créer des armes plus puissantes en utilisant vos Personas comme matériau

Les Persona jouent un rôle crucial dans les combats, donnant la possibilité aux personnages de s'équiper de Sous-Personas pour acquérir de nouvelles compétences et renforcer leurs statistiques. On peut apprendre que la mythique "Velvet Room" fait son retour pour permettre la fusion des Personas.

Enfin, la durée de vie estimée pour terminer Persona 5 Tactica est de 30 à 40 heures, avec du contenu supplémentaire prévu pour les joueurs qui souhaitent explorer davantage le jeu après l'histoire principale, notamment à travers un DLC intitulé "Repaint Your Heart".

Si vous avez apprécié l'histoire principale, vous adorerez également le contenu téléchargeable (DLC) ; le DLC "Repaint Your Heart" ajoute des épisodes pour les personnages principaux, Goro Akechi et Kasumi Yoshizawa, à compléter ensemble.

Persona 5 Tactica sortira sur consoles et PC dès le 14 novembre prochain. Avis aux amateurs !