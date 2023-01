Pour célébrer les 25 ans de la licence Persona, ATLUS et Sega ont lancé un sondage autour du jeu le plus populaire de la franchise : Persona 5 Royal. L’éditeur a en effet demandé aux joueurs d’élire leurs personnages préférés parmi les Voleurs Fantômes et le moins que l’on puisse dire c’est que les résultats font débat.

Le classement des personnages préférés de Persona 5 Royal

Persona 5 Royal a passé le cap des 3,3 millions de ventes dans le monde. Un record absolu pour la franchise, dont les meilleures ventes précédentes n’atteignaient même pas le million. Dire que c’est l’épisode le plus apprécié et le plus populaire de la franchise serait à ce stade un doux euphémisme, d’autant que le jeu a connu un regain grâce à son arrivée sur le Xbox Game Pass et Switch. Pour célébrer ce palier, l’éditeur japonais a donc dévoilé les résultats de son sondage visant à élire le personnage préféré des fans. Qui de Makoto ou Yoshizawa a le plus conquis le cœur des joueurs ?

Joker Makoto Niijima Kasumi Yoshizawa Futaba Sakura Goro Akechi Anne Takamaki Yusuke Kitagawa Morgana Ryuji Sakamoto Haru Okumura

Une liste qui crée un débat au sein de la communauté

Sans surprise, le héros, alias Joker, arrive en tête du classement des personnages préférés de Persona 5 Royal. Il est suivi du trio d’héroïnes favorites des joueurs, à savoir Makoto, la première de la classe, Yoshizawa, l'athlète à la chevelure rouge de la version Royal, et Futaba, la geekette au franc parler. C’est davantage le bas de la liste qui crée un véritable débat au sein de la communauté, avec des réactions vives au possible. Certains ne comprennent en effet pas la place de Ryuji dans le classement, qui trône à l'avant-dernière position. Sur les réseaux sociaux, nombreux sont celles et ceux qui se demandent comment il peut arriver derrière Yusuke ou Morgana.

Ce top s’appuyant avant tout sur les goûts des joueurs asiatiques certains pensent que la popularité du blondinet en Occident peut en grande partie être expliquée par la performance de l’acteur américain Max Mittelman. D’autres estiment que la vulgarité du sidekick de Joker et son langage familier déplaisent au Japon et lui valent cette place. Une autre partie de la communauté a quant à elle été interloquée de voir Haru à la dernière place, mais ce n'est en soit pas une surprise. Elle a toujours été le personnage le moins populaire, notamment à cause de son temps à l’écran bien moins important que le reste du casting de Persona 5 Royal.