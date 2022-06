« The Snitch » porte bien son nom. L’insider sorti de nulle part, que certains soupçonnent d’être un compte secondaire de Tom Henderson, a déjà leaké plusieurs grosses annonces du Summer Game Fest 2022. Date de sortie de The Last of Us Remake et même l’intégralité du State of Play. Cette même personne n’a pas fini de donner des informations sur ce qui nous attend ce soir à la conférence Xbox.

Persona 5 Royal sur Xbox Series ?

Cette même source affirme que Hollow Knight Silksong arrive day one sur le Xbox Game Pass, qu’Overwatch 2 deviendra gratuit et maintenant que SEGA prépare une grosse surprise. Pour renforcer sa position sur le marché japonais, Microsoft appuierait sur la corde sensible : Persona.

La célèbre licence arriverait en fanfare sur Xbox Series et Xbox One avec un portage de Persona 5 Royal et éventuellement de Persona 4 et 3. Le tweet en question reste toutefois assez évasif sur ce dernier point, mais Tom Henderson corrobore que trois opus seraient annoncés. S’il est presque certain que cela signifie une sortie sur PC également, rien ne mentionne un éventuel portage Switch. Rendez-vous ce soir à 19h pour avoir le fin mot de l’histoire.