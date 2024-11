Avis aux fans absolus de Persona 5, et plus précisément de sa réédition Royal, un très beau collector qui devrait valoir le coup d'œil s'ouvre aux précommandes chez nous.

Sept ans après la sortie de Persona 5 et quatre ans après celle de sa réédition Royal, le titre emblématique d'Atlus s'offre un nouveau collector à destination des fans. Les précommandes pour ce dernier sont d'ores et déjà ouverte chez nous via la boutique Fnac, pour une disponibilité très bientôt. À bon « entendeur » comme on dit dans le Multivers.

Un coffret collector Royal pour Persona 5

À bien des égards, Persona 5, et notamment sa version Royal, représente le firmament de la franchise spin-off de Shin Megami Tensei du célèbre studio Atlus. Alors que beaucoup de fans attendent un Persona 6, celui-ci souhaitait changer d'air avec Metaphor ReFantazio. Grand bien lui en a visiblement pris, cette toute nouvelle licence ayant connu un excellent démarrage.

Quoi qu'il en soit, Persona 5 demeure un monument d'Atlus, allant jusqu'à dépasser les frontières du jeu vidéo, voire même du Multivers. Il doit cette renommée non seulement à ses personnages iconiques et son histoire prenante, mais aussi à sa magistrale bande-son, mélangeant allègrement entre autres orchestre symphonique de rock et jazz, pour totalement nous immerger dans son ambiance unique. C'est justement celle-ci qui est mise en valeur dans le collector qui nous intéresse ici. Celui-ci s'adresse aux amateurs de vinyles, puisqu'il s'agit d'un coffret coloré de cet acabit.

Ce coffret est actuellement en précommande chez Fnac, au tarif de 89,99 euros, pour une disponibilité très bientôt : à partir du 28 novembre. En plus de proposer 3 volumes des meilleurs morceaux de l'OST de Persona 5 Royal, l'enrobage a reçu un soin tout particulier. L'intérieur de la pochette dispose notamment d'un calendrier, un accessoire très important pour les étudiants le jour et justiciers du Multivers la nuit. Le dos de la pochette arbore quant à lui une petite illustration dans le plus pur style visuel du titre. Voilà donc de quoi se régaler les oreilles pour les adeptes et fans du jeu.