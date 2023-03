Sorti sur à peu près toutes les machines, de la PS5 à la Switch, en passant par le PC, le J-RPG Persona 5 est devenu un titre culte. Aujourd'hui, on apprend qu'il s'offre un spin-off extrêmement prometteur. Une première bande-annonce a même été dévoilée.

On se moque souvent des éditeurs qui se reposent trop sur leurs lauriers. On pense par exemple à FIFA et ses jeux de sports, ou encore à Sony avec ses innombrables remakes. Et ne parlons pas des remasters qui nous inondent chaque année. Mais certains éditeurs et développeurs savent exploiter leur succès de manière plus intelligentes. Citons le cas de Persona 5, un RPG japonais unique en son genre, initialement sorti en 2016 au Japon puis en 2017 à l'internationale. Depuis, une version grandement améliorée a vu le jour en 2020 : Persona 5 Royal, proposant notamment une localisation française.

Si cela est moins connu du grand public, il faut également savoir qu'un OAV et un animé sont également sortis. Et connaissiez-vous le musô Persona 5 Strikers, ou encore le spin-off Dancing in Starlight ? Bref, la licence est largement exploitée, mais avec talent. Et on espère qu'il en sera de même avec Persona 5 : The Phantom X, un nouveau spin-off dévoilé il y a quelques heures.

Une bande-annonce prometteuse

Persona 5 : The Phantom X est un nouvel épisode spin-off du J-RPG à succès. Supervisé par P Studios, le titre est essentiellement développé par le tout jeune studio Black Wings Game, tandis que SEGA, à la barre depuis Persona 5 Royal, reste l'éditeur. On ignore si le soft sera canonique ou non, mais il prendra place dans le Tokyo bien connus des fans. Ceux-ci devront une nouvelle fois jongler entre leur vie d'étudiant, avec tout ce que cela implique de cours et de relations à gérer, et... tout le reste. Pour vous faire une idée de ce qui vous attend, vous pouvez découvrir un long trailer de gameplay ci-dessous.

Trailer de gameplay de Persona 5

Cette bande-annonce devrait rassurer les fans : les habitués de la licence ne seront pas dépaysés. Le jeu sent le fan-service à plein nez. N'y voyez là aucun reproche. Au contraire, d'ailleurs, puisque les joueurs seront probablement heureux de retrouver Igor et d'autres têtes bien connues. Au programme également, de nouveaux personnages, à l'image de ce hibou capable de se transformer en voiture. Une chouette mascotte.

La mascotte de Persona 5 : The Phantom X

Persona 5 : The Phantom X va faire des déçus

Si vous trépignez déjà d'impatience, il va falloir revoir vos ambitions à la baisse. D'abord, Persona 5 : The Phantom X est un free-to-play prévu sur iOS et Android. Et si l'on ignore dans quelle mesure ce sera le cas, on sait déjà que des micro-transactions seront de la partie. Méfiance, donc. De plus, le jeu sortira le 29 mars 2023, mais uniquement sur le marché chinois... pour le moment. S'il rencontre un succès important, il n'est pas exclu de le voir débarquer dans nos contrées d'ici quelques mois.