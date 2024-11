Le nouveau jeu Persona 5 The Phantom X prévoit toujours un lancement à l'international, y compris en France, sur iOS, Android et PC Windows. Même s'il y a tous les ingrédients de la licence, avec la manipulation de Personas, le combat dans les donjons et le développement de liens avec les protagonistes, le titre diffère des précédentes entrées par son modèle économique free-to-play. Lorsqu'Atlus se décidera à communiquer sur une sortie mondiale, nous ne manquerons pas de vous tenir informés.

Des pièces de collection pour les fans de Persona

La franchise Persona est l'un des plus gros succès d'Atlus. P5 Royal, une version améliorée du dernier épisode principal de la série, a fait tourner plus d'une tête parmi les fans et même chez les non initiés. Si vous faites partie des amoureux de cet opus, il y a une jolie surprise. Les collectionneurs français vont pouvoir acquérir la bande-son en vinyle avec une édition colorée 3LP Red, Black Ice et Gold Nugget. Un goodies qui pourra rejoindre le coffret Persona 5 : Essential Edition si vous le possédez déjà, et qui comprend 29 chansons. Mais ce n'est pas tout.

Les musiques de Persona 4 font également d'une remasterisation dans le cadre d'une sortie en coffret vinyle 4LP. Une édition complète avec une feuille d'autocollants de personnalisation, ainsi que des cartes postales. Cette fois, vous pourrez écouter 52 pistes issues de P4. Ces deux coffrets vinyles de Persona 4 et 5 sont prévues respectivement pour être livrés à partir du 20 et du 6 décembre 2024, mais les précommandes sont déjà ouvertes.





















Source : Fnac, Micromania.