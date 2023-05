Les rumeurs autour de Persona 3 Remake sont toujours de plus en plus insistantes. Mais l'existence d'un tel projet pourrait être officialisée sous peu si l’on en croit les derniers on-dits.

Initialement paru en juillet 2006 sur PlayStation 2 au Japon, Persona 3 n'a débarqué en Europe qu'en février 2008. Depuis, il a également vu le jour sur PSP dan sa version Portable, d'ailleurs remasterisée en janvier 2023, en même temps que le quatrième épisode. Alors, Persona 3 pourrait-il ressortir de nouveau, en faisant cette fois l'objet d'un véritable remake ?

Persona 3 Remake officialisé en juin ?

Depuis plusieurs mois, les rumeurs autour d'un Persona 3 Remake vont de bon train. Pourtant récemment remasterisé, le RPG aurait en effet le droit à une nouvelle version, comme en témoignerait un nom de domaine, "p3re.jp", enregistré auprès du même fournisseur de domaine que celui du site web de Persona 5 Royal. Une courte vidéo, dans laquelle des extraits du jeu sont visibles ont également mis la puce à l'oreille des joueurs. Il n'en fallait pas plus pour alimenter les doux rêves des joueurs, cependant rien n'a été confirmé de manière officielle. Pour le moment du moins.

Mais voilà qu'un leaker du forum réputé Resetera a publié un mystérieux teasing sur le site. Il invite ainsi toute personne intéressée par la licence à regarder le Xbox Showcase qui se tiendra le 11 juin 2023. Un jeu de mot avec « Evoke-ative » (évocateur en français) laisse ouvertement entendre qu'une annonce autour de Persona 3 Remake serait attendue lors de la conférence. Il faut en effet y lire une référence aux célèbres Evokers du jeu, des objets d'invocation prenant la forme de pistolets. Reste à voir si l'info de la personne en question sera fiable ou non, puisque son passif reste encore assez minime pour qu'on puisse la croire sur parole.

Une franchise qui n'a pas dit son dernier mot

Le studio Atlus avait en tout cas déclaré, en début d'année, que plusieurs jeux non annoncés étaient en cours de développement. Or, les remasters des épisodes 3 et 4 avait déjà été officialisés. Depuis, un spin-off mobile de Persona 5, The Phantom X, s'est dévoilé à travers une première bande-annonce. Pour l'heure, le titre n'est malheureusement disponible que sur le marché chinois.

Mais Atlus ayant évoqué "plusieurs" jeux, on est en droit de s'attendre à quelques surprises dans les prochains mois. En plus d'un potentiel remake du troisième épisode les fans les plus enthousiastes imaginent déjà qu'un certain Persona 6 serait dans les tuyaux ! Si tel est le cas, le studio risque de se garder cette information sous le coude pendant encore un moment. En attendant, rendez-vous le 11 juin pour découvrir (ou non) les premières images d'un potentiel Persona 3 Remake ! Microsoft souhaitant renforcer sa position sur le marché japonais, il est fort probable qu'il profite de son gros showcase annuel pour faire un appel du pied aux joueurs du Pays du Soleil Levant.