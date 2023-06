La licence Persona est définitivement en pleine relation amoureuse avec Xbox depuis l'année dernière. Avec sa volonté d'aller faire du pied au public japonais, la marque verte s'est alliée avec plusieurs développeurs et éditeurs en vogue pour lancer son opération séduction. Atlus et ses franchises cultes en font partie et commencent donc doucement à arriver sur Xbox. L'éditeur va même jusqu'à se présenter comme un partenaire de la firme américaine. Après l'arrivée de tous les remasters sur Xbox l'an passé, ce sont maintenant de nouveaux jeux qui ont été annoncés.

La licence d'Altus revient avec deux jeux ultra attendus sur Xbox Series

Ce n'était plus qu'un secret de polichinelle jusqu'à ce qu'Atlus lui-même finisse par vendre la mèche. Sur ses propres réseaux sociaux, Altus a en effet partagé un gros leak du Xbox Showcase. C'est donc confirmé, deux nouveaux jeux de la franchise arrivent prochainement et seront bien entendu disponibles sur Xbox Series. On parle ici de Persona 3 Reload, le fameux remake dont les rumeurs traînent depuis de très longs mois, et de Persona 5 Tactica, dont l'existence est connue depuis quelques semaines.

Si le remake reprend trait pour trait la trame du jeu culte des années 2000, il subira toutefois une refonte graphique intégrale pour se rapprocher d'un certain Persona 5, véritable tuerie artistique (tuerie tout court de toute manière). La bande-annonce présentée lors de ce Xbox Showcase ne nous dévoile pas grand chose malheureusement, mais promet une refonte intégral du plus bel effet.

Ensuite vient Persona 5 Tactica, un tactical RPG dans l'univers ô combien aimé de P5. On y retrouvera toute la galerie de personnages ultra appréciés que sont Joker, Ann, Morgana, Makoto, Ryuji, Futaba ou encore Yusuke et Haru.

Persona 3 Remake et un nouveau P5, les fans salivent déjà

Les rumeurs faisaient déjà saliver un très grand nombre de joueurs, et même si certains seront assurément déçu de ne pas avoir le droit à un Persona 6, la majorité des amoureux de la franchise sont déjà aux anges. entre un ramke d'un des épisode les plus apprécié de la licence et un nouveau jeu totalement inédit pour Persona 5, assurément LE plus aimé de tous, il y a de quoi patienter jusqu'à P6.

Persona 5 Tactica ne se fera pas attendre bien longtemps puisqu'il sera disponible dès le 17 novembre prochain. Pour ce qui est du remake de P3 en revanche, il faudra patienter un peu plus. Persona 3 Reload est attendu début 2024 sans aucune date précise pour le moment. Les deux jeux seront bien entendu disponibles sur Xbox et PC. Il seront également dispo dès leur sortie dans le Xbox Game Pass. Ils sont également attendus sur PS5 et Switch.